Постельный развод. Помогает ли раздельный сон выспаться?

27 июля, 22:45
Аликс Меллор
Психолог, научный сотрудник Университета Монаша

Некоторым парам особенно стоит задуматься о таком варианте

Сотни лет назад среди супружеских пар из высших слоев европейского общества было принято иметь отдельные спальни. Раздельный сон был символом роскоши и статуса, который исторически могли себе позволить только королевские особы и очень состоятельные люди.

В наши дни супруги и прочие пары, состоящие в отношениях, обычно спят в одной постели. Но иногда — по разным причинам, от несовпадения графиков до храпа и разговоров во сне — партнеры могут решить спать отдельно, чтобы лучше высыпаться.

Это явление известно как «постельный развод».

