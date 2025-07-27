Постельный развод. Помогает ли раздельный сон выспаться?

Сотни лет назад среди супружеских пар из высших слоев европейского общества было принято иметь отдельные спальни. Раздельный сон был символом роскоши и статуса, который исторически могли себе позволить только королевские особы и очень состоятельные люди.

В наши дни супруги и прочие пары, состоящие в отношениях, обычно спят в одной постели. Но иногда — по разным причинам, от несовпадения графиков до храпа и разговоров во сне — партнеры могут решить спать отдельно, чтобы лучше высыпаться.

Это явление известно как «постельный развод».