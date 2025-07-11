Настоящее лидерство. Как руководить в экстремальных условиях

Наталья Кадя: «Поведение людей — это часто биологическая реакция на стресс» (Фото: monkeybusiness/Depositphotos)

Подходы, которые работали в мирное время, могут быть неэффективными или даже вредными сейчас

Лидерство «с человеческим лицом» во время войны — это не просто о морали. Это о нейронаучно обоснованной стратегии управления человеческим капиталом в экстремальных условиях. Управляя с пониманием того, как стресс влияет на мозг — на миндалину, префронтальную кору, систему вознаграждения — мы можем создать среду, которая не просто поддерживает функциональность, но и защищает психическое здоровье и человеческое достоинство наших сотрудников. Это инвестиция в их восстановление и в будущее организации и страны. Настоящее лидерство сейчас — это лидерство, которое видит человека за его биологией страдания.

Реклама

Когда мозг в режиме выживания: нейролидерство для Украины (и не только)

Война — это не просто внешняя угроза, это мощный нейробиологический эксперимент, перестраивающий работу мозга. Чтобы лидерство имело «человеческое лицо», оно должно учитывать эту биологическую реальность.

Вот как это работает в бизнес-контексте.

1. «Гиперчувствительный детектор опасности»: миндалина работает на полных оборотах

Биология: миндалина, наш «детектор опасности», у людей, живущих под угрозой (обстрелы, неопределенность, потери), находится в постоянной активности. Это вызывает хроническое состояние «бой, бегство или замерзание».

Бизнес-вызов: Сотрудники могут быть чрезмерно реактивными, раздражительными, недоверчивыми, трудно воспринимать новую информацию или сосредотачиваться на долгосрочных целях. Принятие решений усложняется.

Нейролидерство:

Напоминайте о значении работы каждого человека для общего выживания

Прогнозируемость и структура. Создавайте максимально четкие, прогнозируемые процессы и зоны ответственности. Это дает миндалине сигнал о контролируемости ситуации, снижая тревогу.

Прозрачность (насколько возможно). Честное (но не паническое) информирование о ситуации компании, рисках и планах уменьшает неопределенность — главное «топливо» для миндалины.

Безопасная среда. Активно культивируйте физическую и психологическую безопасность в команде. Ноль толерантности к токсичности!

2. «Истощенный процессор»: префронтальная кора под обстрелом

Биология: префронтальная кора, ответственная за логику, принятие решений, самоконтроль и эмпатию, при сильном стрессе выключается. Ресурсы мозга перенаправляются на выживание. Хронический стресс буквально «выжигает» нейроны в префронтальной коре.

Кортизол (гормон стресса) разрушает архитектуру сна. Без глубокого сна префронтальная кора не восстанавливается, возрастает риск выгорания и когнитивных сбоев («туман в голове»).

Бизнес-вызов: снижение продуктивности, ошибки, неспособность к стратегическому мышлению, потеря креативности, эмоциональное исчерпание, проблемы с коммуникацией.

Нейролидерство:

Реалистичные ожидания и приоритеты. четко определяйте самые важные задачи. Сокращайте сложность. Забудьте о «бизнес как обычно». Фокус на критическом.

Автономия и контроль. Дайте людям больше контроля над тем, «как» они выполняют работу (насколько это возможно). Это активирует префронтальную кору и уменьшает беспомощность.

Поддержка отдыха. Активно поощряйте короткие перерывы, отпуска (если возможно), уважайте границы рабочего времени. Говорите о важности сна как о ресурсе, а не слабости. Это не «роскошь», это инвестиция в работоспособность мозга.

3. «Система вознаграждения в дефиците»: дофаминовый дисбаланс

Биология: хронический стресс нарушает работу системы вознаграждения мозга (дофаминовый путь). Снижается способность испытывать радость, мотивацию, удовольствие от достижений.

Бизнес-вызов: апатия, потеря внутренней мотивации, чувство бесперспективности, рост риска депрессии.

Нейролидерство:

Микропобеды и признание. Активно ищите и отмечайте даже маленькие успехи и усилия. Это дает необходимые мозгу «дофаминовые толчки».

Содержание и значение. Напоминайте о значении работы каждого человека для общего выживания, поддержки страны, помощи коллегам. Это подключает более глубокие источники мотивации.

Поддержание социальных связей. Поощряйте сочувствие, взаимопомощь и неформальное общение в команде. Социальная поддержка — мощный нейропротектор.

Ключевое для лидера «с человеческим лицом»:

Ваша собственная нейробиология: вы не сверхчеловек. Ваш мозг также под давлением. Управляйте своим стрессом, ищите поддержку. Ваша регулируемая эмоциональная реакция («успокоенная префронтальная кора») — лучший стабилизатор для команды.

Эмпатия — это нейронаука: понимание, что поведение людей — это часто биологическая реакция на стресс, а не «плохой характер» или «непрофессионализм», позволяет реагировать с поддержкой, а не осуждением.

Гибкость вместо жесткости: политики и подходы, которые работали в мирное время, могут быть неэффективными или даже вредными сейчас. Будьте готовы адаптироваться.

Разрешение на человечность: создавайте культуру, где можно говорить о страхе, усталости, печали без страха осуждения или профессиональных последствий. Это не слабость, а необходимость для психологического выживания и дальнейшего восстановления.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь