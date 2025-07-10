Часто снятся кошмары? Как это влияет на здоровье и продолжительность жизни

У людей, которые еженедельно видят страшные сны, вероятность преждевременной смерти повышена примерно настолько же, насколько и у заядлых курильщиков

Просыпаясь от кошмара, вы, вероятно, будете ощущать сильное сердцебиение, однако последствия могут не ограничиться одной лишь бессонной ночью. Взрослые, которые еженедельно видят плохие сны, почти в три раза чаще умирают, не дожив до 75 лет, чем те, кому кошмары снятся редко.

