Часто снятся кошмары? Как это влияет на здоровье и продолжительность жизни
Тимоти Хирн: «Ночные кошмары на удивление распространены» (Фото: TheVisualsYouNeed/Depositphotos)
У людей, которые еженедельно видят страшные сны, вероятность преждевременной смерти повышена примерно настолько же, насколько и у заядлых курильщиков
Просыпаясь от кошмара, вы, вероятно, будете ощущать сильное сердцебиение, однако последствия могут не ограничиться одной лишь бессонной ночью. Взрослые, которые еженедельно видят плохие сны, почти в три раза чаще умирают, не дожив до 75 лет, чем те, кому кошмары снятся редко.
К такому тревожному выводу — который еще предстоит рецензировать, — пришли ученые,