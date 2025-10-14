Пять советов, как оставаться в здравом уме

Елена Любченко: «Ежедневно делайте что-либо, что делает вас счастливыми» (Фото: Syda_Productions/Depositphotos)

Что бы там ни было, напомните себе: это уже не впервые, но вы все еще здесь

Как не сойти с ума, когда все вокруг катится в… поставьте свой вариант?

Вы знаете, что работает для меня.

1. Снять запрет на счастье и ежедневно делать что-либо, что делает вас счастливым.

2. Ежедневно делать что-то, что заставит улыбнуться другого человека. Круто работает именно с моим плохим настроением.

3. Что бы там ни было, напомнить себе: это уже не впервые, но я все еще здесь.

4. Социализироваться! Человек — социальное создание. Человек лечится о человека.

5. Иметь список дел на день. План очень помогает оставаться в здравом уме.

Человек лечится о человека

6. Работать с телом. Это основа. Пить воду, гулять на улице, обниматься, заниматься сексом, есть вкусное.

А теперь серьезно. Несколько признаков того, что вашей психике нужна помощь.

1. Постоянное подавленное настроение, чувство тревожности, внезапная и нехарактерная для вас раздражительность.

2. Отсутствие желания делать что-либо, заниженная концентрация, постоянное чувство усталости, апатичное отношение к большинству всего, что происходит вокруг.

3. Избегание общения с людьми — или, наоборот, повышенная социальная активность или активность в соцсетях (которой раньше не было).

4. Злоупотребление (чем угодно — от снотворного до алкоголя и наркотиков).

5. На физическом уровне: плохой сон, или, наоборот, сон полсуток. Поломанный режим питания (либо ничего — либо постоянно и все подряд), проблемы с желудком. Отсутствие сексуального влечения. Ощущение боли (голова, мышцы, спина).

А теперь прямо сейчас обнимите кого-нибудь теплого. Мысленно обнимаю всех и каждого.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

