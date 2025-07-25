Заставляете себя что-то делать? Вот вам совет

Принуждая себя на протяжении долгого времени, вы либо сдадитесь, либо выгорите — вот что можно сделать вместо этого

Я размышлял о том, что, как мне кажется, приучены пытаться делать многие из нас: заставлять себя выполнять все дела. Обычно мы не говорим об этом такими словами — как правило, это называется «дисциплиной», а когда мы не делаем этого, это воспринимается как лень или прокрастинация.

Реклама

И многие из нас стараются заставить себя делать все, что от них ожидается. Выполнять все пункты из своих списков дел, разбирать электронную почту, заниматься домашними делами, наводить порядок в финансах и избавляться от хлама, заниматься спортом, правильно питаться, медитировать, выполнять свои обязанности члена семьи, чистить зубы зубной нитью, читать книги.

Настоятельно рекомендую вам провести самостоятельное исследование

Это то, что, по нашему мнению, мы должны делать каждый день, постоянно. Когда мы этого не делаем, нам кажется, что мы не справляемся, отстаем, ленимся, впустую растрачиваем свое время, слишком отвлекаемся. Мы чувствуем себя недостойными.

Но давайте рассмотрим самый оптимистичный сценарий: вы заставляете себя выполнять как можно больше дел на протяжении всего дня. И завтра поступаете так же. И послезавтра. Допустим, вам удается заставлять себя выкладываться по максимуму в течение месяца. По прошествии этого времени тот ворох дел, которые вам нужно заставить себя сделать, будет… точно таким же, каким и был.

Ничего не изменится. У вас по-прежнему будет миллион дел, требующих выполнения, и вам нужно будет заставлять себя это сделать. В этот момент вы либо сдадитесь, потому что все это покажется бессмысленным и приводящим в уныние, либо выгорите. Никто не может заставлять себя делать что-то целыми днями, вечно.

Так какая же альтернатива?

Что, если бы нам не приходилось себя заставлять?

На этот вопрос нет единого правильного ответа, но я призываю вас поискать его самостоятельно. Как это могло бы выглядеть — не заставлять себя справляться с делами?

Вот несколько альтернатив, которые нашел я:

— Привносить ощущение игры, любопытства, обучения, приключения во все дела, в какие только возможно, чтобы не заставлять себя, а получать удовольствие и исследовать.

— Сбавлять темп и просто позволять себе пережить этот опыт, чтобы ощутить чувство признательности, а не торопиться поскорее закончить.

— Находить радость и изумление во всем.

— Решать, что некоторые вещи могут подождать, вместо того, чтобы заставлять себя делать их прямо сейчас.

Читайте также: Карлос Антонио Ферро Сото Главные причины выгорания на работе

— Создавать ощущение связи во время выполнения задач — например, делать что-то вместе с другими людьми.

— Напоминать себе о том, почему эта задача представляет собой проявление моей креативности и любви.

Это не единственные возможности! Как я уже сказал, настоятельно рекомендую вам провести самостоятельное исследование.

Какой была бы жизнь, если бы вы перестали себя принуждать и наполнили ее игрой, радостью, изумлением и любопытством?

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь