Не так уж и страшно? Мифы и правда о влиянии сахара на детей

В конце октября полки супермаркетов завалены хэллоуинскими лакомствами. Хэллоуин и сладости неотделимы друг от друга, но как на самом деле влияет на детей такое количество сахара?

Реклама

Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы «свободные сахара» (добавляемые в продукты питания, а также присутствующие в меде, сиропах и фруктовых соках) составляли менее 10% от общей калорийности рациона, а в идеале — менее 5%. Это приблизительно до 10 г в день для детей от 1 до 2 лет, до 14 г для детей от 2 до 3 лет, до 19 г для детей от 4 до 6 лет, до 24 г для детей от 7 до 10 лет и до 30 г для детей старше 11 лет.

Для сравнения: одно небольшое печенье содержит около 4 г сахара, мини-упаковка конфет — около 13 г, леденец — около 10 г. Успешное выпрашивание сладостей во время Хэллоуина может запросто привести к тому, что ребенок превысит рекомендуемую суточную норму в несколько раз.

От движимых благими намерениями друзей и родственников родители часто слышат о «сахарном кайфе», скачках уровня сахара в крови и бессонных ночах после сладостей. Но исследования показывают, что большее беспокойство вызывает не то, что бывает после однократного переедания, а то, что происходит, когда дети регулярно превышают рекомендованные нормы. Давайте рассмотрим некоторые распространенные убеждения.