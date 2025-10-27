Как привить ребенку критическое мышление

На днях на дискуссии в Центре Шептицкого спросили меня как отца четырех детей, что я думаю о развитии критического мышления и медиаграмотности у ребенка — возможно ли это в наше нелегкое время. Так нечасто бывает возможность об этом высказаться, что зафиксирую, что мне подумалось.

Развивать критическое мышление в формате школьного курса — это хорошо, но поздно. И в садике тоже поздно. Чтобы действительно привиться, критическое мышление должно быть естественной составляющей того, что называют «воспитанием» (не люблю это слово), то есть процесса формирования мировоззрения и личности ребенка при участии родителей и других важных взрослых.

Это значит, что ребенку предлагают самому моделировать и искать ответы на вопросы, которые он задает. Что на некоторые «почему?» вместо единственно правильной истины нужно ответить несколькими вариантами на выбор. Что все правила, установки и запреты должны быть аргументированы.

Звучит вроде бы нормально, но на практике крайне дискомфортно для многих родителей, предпочитающих индоктринировать детей и закладывать в них готовое мировоззрение. Боюсь, что критическое мышление несовместимо с консервативным или традиционалистским воспитанием, насыщенным догмами и аксиомами. О религиозном воспитании я вообще молчу; когда верования организации, в которую ребенок «вступил», еще когда не умел держать голову, подаются все еще маленькому ребенку как факты и правила, потом не стоит удивляться, что с критическим мышлением проблемы.

Та же история с патриотическим воспитанием, очень важным для Украины в наше время и, наверное, во все будущие времена. Мне принципиально прошить своих детей, чтобы они не брали русского в руки и рот никогда в жизни; здесь мой либеральный подход дает сбой. Но я помню, что все, что прошито, можно перепрошить. И это уже делает россия с похищенными украинскими детьми и теми, что живут на оккупированных территориях. Дай Бог, чтобы это поскорее прекратилось и обошло остальных украинских детей.

Возможно ли основать патриотические чувства на свободном сознательном выборе? Да, но этот выбор ребенок может сделать сам; а может и не сделать.

Понятно, что у каждого родителя найдутся взгляды, верования, принципы или правила, от встраивания которых в сознание своих детей они так же не откажутся. А если уж программируешь ребенка на автоматическое уважение ко всем старшим, «потому что они старшие», почему бы попутно не запрограммировать и на другие вещи — например, не носить розовый цвет, «потому что он девчачий»?

И вот самый родной, главный в детской жизни человек говорит ребенку: «Каждый должен ежедневно обязательно есть суп» — «Почему?» — «Да потому что я так сказала и это знают все». А потом в школе чужая тетя, заглядывая в методичку, предложит тому же ребенку не верить фейкам и проверять каждое сообщение в надежных источниках.

Что сработает? То-то же.

Выход — во-первых, работать прежде всего с критическим мышлением взрослых. Потому что если ты его не имеешь, твои шансы развить критическое мышление у ребенка равны нулю.

Во-вторых, работать с самими собой. И преодолевать, когда это возможно, соблазн вкладывать ребенку в клюв готовые ответы, которые он должен был бы найти и сформулировать для себя сам. И не спешить приштамповывать эти ответы своим авторитетом, пока он у нас еще есть.

