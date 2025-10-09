Тонкая проблема. С какими трудностями сталкиваются взрослые дети счастливо женатых родителей

Александра Соломон: «Вам не обязательно иметь такие же отношения, как у родителей, чтобы быть счастливыми» (Фото: PeopleImages.com/Depositphotos)

Вам никогда не создать такой брак, как у них, потому что вы — не они

Если вы — взрослый ребенок счастливо женатых родителей, я предлагаю вам поразмышлять над вопросом, который задам в конце этого текста.

Как психотерапевт хочу напомнить одну крайне важную вещь: те, кто выросли в семье с родителями, которые счастливы в супружестве друг с другом, на самом деле могут сталкиваться с довольно тонкими проблемами.

Взрослые дети счастливо женатых родителей часто стесняются называть эти проблемы, потому что осознают, что взросление в семье, где родители счастливы друг с другом, — это одновременно и привилегия. Поэтому они считают, что не имеют права жаловаться на свои трудности, и эти трудности кажутся им непонятными и абсурдными.

Я много раз на протяжении многих лет обсуждала эту тему со студентами, клиентами и людьми, которые посещают мои выступления. Взрослые дети счастливо женатых родителей могут чувствовать, что планка для их собственных близких отношений чрезвычайно высока.

Они считают, что не имеют права жаловаться на свои трудности

Они могут страдать из-за перфекционизма в контексте свиданий: слишком поспешно оценивать людей, легко разочаровываться и бояться, что окажутся неспособными создать что-то столь же прекрасное, как создали их родители.

В своем предельном проявлении это может привести к чувству безнадежности или боязни даже попытаться найти любовь.

Стыд начинает жить собственной жизнью, подпитывая пассивность и говоря нам, что даже пытаться бесполезно. Стыд говорит: «Если мои родители счастливо женаты, а я — нет, это значит, что со мной что-то не так».

Я невероятно сочувствую тем, кто сталкивается с подобным.

Подытоживая: плохая новость заключается в том, что вы не можете создать такой брак, как создали они, потому что вы — не они и ваш случай отличается от их случая. А хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно иметь такие отношения, как у них, чтобы быть счастливыми.

Существует неограниченное количество вариантов прекрасных отношений, доступных вам… всем нам.

Что бы вы сделали по-другому, если бы всем сердцем верили, что и у вас тоже есть возможность построить прекрасные отношения, которым можно позавидовать?

