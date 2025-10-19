Выдержка как поддержка. Как научиться преодолевать все, что происходит

19 октября, 08:03
NV Премиум
Светлана Ройз: «Иногда важно наше искреннее полное присутствие» (Фото: kapitonenko/Depositphotos)

Светлана Ройз: «Иногда важно наше искреннее полное присутствие» (Фото: kapitonenko/Depositphotos)

Светлана Ройз
Детский семейный психолог

Про истерики, злость и нашу взрослую силу

Материал впервые опубликован в журнале NV за октябрь 2025 года

Мы учим ребенка и учимся сами постепенно выдерживать все большую нагрузку. Эмоциональной, физической, когнитивной. Я спросила как-то знакомых родителей: «А что вы делаете, когда ребенок требует планшет?» — «Даем, потому что выдержать его нытье невозможно».

Иногда нашему ребенку, когда возникает пауза, на предложение: «А давай включим сериал\музыку…», — я предлагаю: «А давай попробуем побыть без внешних развлечений (стимулов)».

Мы выбирали недавно простые практики внимательности для ребенка 9 лет — те, с которыми он сам захочет работать. Его мама спросила: «А зачем? Это выглядит слишком просто для ребенка».

Я объяснила: чтобы удерживать внимание внутри, чтобы он учился быть в контакте с собой и мог выдержать скуку. Детям важно приучаться выдерживать не очень интересные для них занятия, потому что они точно будут в их жизни. Уметь выдержать определенное время без гаджетов. Уметь отслеживать и осознавать свое состояние. Вообще — учиться быть с собой.

Сегодня в целом тема о «выдержать» для всех нас очень актуальна. Потому что мы должны вмещать и выдерживать все больше разной нагрузки.

Например, выдержать приступ злости ребенка. Для истощенных родителей или взрослых,

Depositphotos
