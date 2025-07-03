Поменялось настроение? Как влияет на нас лето

В теплое и солнечное время года душевное самочувствие улучшается — но не у всех

Лето — любимое время года британцев. Легко понять, почему, учитывая, как тепло и солнечно становится в эти месяцы. Но температура — не единственная причина, по которой люди предпочитают середину лета мрачным зимним дням. Многие также отмечают, что в теплые месяцы у них улучшается настроение.

Но почему наше настроение так сильно меняется в зависимости от времени года?