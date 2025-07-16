Как быть счастливым прямо сейчас и не забывать о перспективе

Лео Бабаута: «Можете ли вы полюбить то, что со временем принесет вам пользу?» (Фото: Maridav/Depositphotos)

Нам часто кажется, что можно выбрать только что-то одно

Пытаясь улучшить свою жизнь, мы сталкиваемся с извечной дилеммой: как сосредоточиться на долгосрочной цели, одновременно наслаждаясь жизнью прямо сейчас?

Нам часто кажется, что можно выбрать только что-то одно: нужно пойти в спортзал (или учиться, писать, работать над сложным проектом и так далее) — но при этом хочется расслабиться, бездумно посидеть перед телевизором, съесть пончик, поиграть в видеоигры и тому подобное.

Реклама

Получать удовольствие от жизни сейчас или делать то, что принесет пользу в перспективе? Усердно поработать и получить вознаграждение в будущем, или забыть о сложных вещах и просто наслаждаться настоящим?

На мой взгляд, правильного ответа не существует, однако я освоил один «трюк», который помогает мне объединить два подхода в один.

Вот как это работает: