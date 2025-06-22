Приключение на целый день. Где отдохнуть с семьей в Киеве и области

Расскажу вам о трех местах на Киевщине, где вы точно сможете хорошо отдохнуть и активно провести время летом с ребенком или вообще с семьей.

1. Зоопарк « 12 месяцев»

Реклама

Находится он за Вышгородом, около 40 км от Киева. Интересный зоопарк под открытым небом, где много животных. Благодаря большой территории у них достаточно места, поэтому все животные и в целом территория выглядят очень ухоженно. Есть возможность покормить животных! Четко и централизованно: для каждого животного отдельный корм, который вы можете купить прямо на месте. Учитывая, что туда далеко ехать, там есть детская площадка, возможность перекусить, несколько кафе открытого и закрытого типа с полноценной едой и мороженым. Даже есть озеро, где можно прогуляться, и много локаций для фото. В целом, мне и сыну очень понравилось — это такое приключение на целый день. Мне кажется, летом там даже работает зона с бассейном и лежаками.

2. Киевское море

За Лютежем есть очень красивая природа, которая напоминает мне Юрмалу в Латвии. Там сосновый лес, высокое побережье с обрывом над морем, а внизу — красивый белоснежный песок. Туда довольно легко добраться, есть много вариантов, где припарковаться на машине. Симпатично выглядит! Единственное, я понимаю, что на выходных там будет очень много народу. Недавно мы были в будний день, то людей было мало. Можно было занять себе интересную поляну, чтобы приготовить еду, поиграть в активные или настольные игры и даже искупаться.

3. Труханов трейл

Это место находится в Киеве на Трухановом острове. Это два отсыпанных маршрута, 8 км и 12 км по острову, где можно побегать по пересеченной местности или проехаться на велосипедах. Знаете, такие специальные дорожки с классными видами. Там также есть большие деревянные качели, где можно остановиться покататься или сфотографироваться в соцсети. По дороге есть лавочки, где можно отдохнуть при необходимости. Если есть песчаные места, то они проложены деревянным настилом, чтобы не буксовали велосипеды. Классная история для выходных: пробежаться, прогуляться или проехаться на велосипедах по Труханов трейл с детьми.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь