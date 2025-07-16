Два ключевых возрастных «провала». Что меняется после 44 и 60 лет

Мы стареем не постепенно, а скачками — вот как смягчить эти переходы

Об этом чрезвычайно важном исследовании, опубликованном в Nature, написали многие научные блогеры. Но, убеждена, многие из вас могли не заметить это открытие, поэтому я еще раз акцентирую ваше внимание.

Ученые выяснили: мы стареем не постепенно, а скачками. Есть два ключевых возрастных «провала» — в 44 и 60 лет. Именно тогда тело быстро меняется на молекулярном уровне.

Что такое молекулярные переменные? Это внутренний «мир» нашего тела:

1. Транскриптом — то, как гены «включаются» и управляют телом.

Не все гены, которые мы имеем, работают одинаково в разные периоды нашей жизни. Транскрипт — это набор активных инструкций, которые гены читают прямо сейчас (в каждый период жизни «считываются» и выполняются разные инструкции, то есть активируются разные гены).

На скачках (44 и 60 лет) резко меняется набор активных генов. Начинают больше активироваться гены, связанные с воспалением, старением клеток, снижением регенерации. При этом гены, отвечающие за ремонт клеток, становятся менее активными.

Следствие: ухудшается способность тела ремонтировать себя, нарастает «тихий» воспалительный фон, что ускоряет старение.

2. Протеом — то, какие белки образуются, а белки — это «кирпичики» нашего организма.

Белковый состав тела меняется: становится меньше белков, отвечающих за рост, восстановление тканей, гормональный баланс. Растет уровень «плохих» белков — тех, которые способствуют воспалению, фиброзу, окислению. Нарушается баланс ферментов, отвечающих за сердце, сосуды, мозг.

Следствие: мышцы ослабевают, сосуды теряют эластичность, мозг работает медленнее.

3. Метаболом — это все маленькие молекулы, которые возникают в процессе обмена веществ. Это и глюкоза, и жиры, и аминокислоты. Они обеспечивают энергию, строение клеток и вообще жизнь.

Действовать надо еще до 40

То есть метаболом — это то, как работает метаболизм. При «провалах» старения меняется способность клеток усваивать энергию: возникает инсулинорезистентность (нарушение обработки сахара). Жир начинает откладываться иначе: вокруг органов, в печени. Нарушается липидный баланс — становится больше «плохого» холестерина.

Следствие: риск диабета, ожирения, проблем с печенью, сердцем.

4. Микробиом — это колонии бактерий, грибков и других микроорганизмов в нашем теле (преимущественно в кишечнике). Они помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины и поддерживать иммунитет, настроение, работу мозга.

В 44 и в 60 уменьшается многообразие бактерий — это маркер старения. Увеличивается количество воспалительных бактерий, которые выделяют токсины. Уменьшается количество бактерий, синтезирующих короткоцепочечные жирные кислоты — они защищают от воспаления и болезней кишечника.

Следствие: ослабевает иммунитет, возникают проблемы с пищеварением, повышается воспаление в организме.

Почему это важно

Эти изменения не идут постепенно, они происходят скачком — и после этого организм уже работает на «новом, менее эффективном уровне».

Именно поэтому у многих в 44 или 60 резко:

появляется усталость;

набирается жир;

болит сердце;

снижается выносливость;

ослабевает память.

Исследование показало: только 6% этих переменных (метаболом, протеом, микробиом и т. д. ) плавно трансформируются с возрастом. А 81% — меняется резко, в определенный период жизни. Поэтому мы часто чувствуем: «Вот все было нормально — и резко здоровье ухудшилось». Это не воображение — это биологический факт.

Что именно меняется

Прыжок № 1 — около 44 лет:

печень — обмен жиров, то, как тело перерабатывает алкоголь;

сердце, сосуды — кровообращение уже не такое эффективное;

кожа и мышцы — начинают терять упругость и силу.

Прыжок № 2 — около 60 лет:

иммунитет ослабевает;

нарушается обмен сахара — отсюда риск диабета;

ухудшается работа почек — хуже фильтрация;

продолжает ухудшаться работа сердца, состояние кожи и мышц.

Поэтому в возрасте 44 и 60 ко многим как бы «приходит старость», хотя еще вчера все было нормально.

Что делать? Как сгладить эти скачки? Подготовиться заранее — действовать надо еще до 40.

Умный мониторинг:

С 35 лет: раз в год делать расширенные анализы крови — сахар, липиды, работа печени, почек.

Проверять сосуды, сердце (ЭКГ, УЗИ).

Делать анализ микробиома.

Сбалансированное питание:

После 44 — минимум алкоголя, меньше насыщенных жиров, больше рыбы, оливкового масла, овощей, ягод.

После 60 — больше клетчатки (овощи, цельные злаки), меньше сахара, простых углеводов. Даже еще точнее:

— максимум клетчатки: овощи, ягоды, зелень — они кормят «хорошие» бактерии микробиома;

— Омега-3 — жирная рыба или добавки;

— уменьшить потребление сахара и простых углеводов — чтобы избежать инсулинорезистентности;

— увеличить потребление пребиотиков и пробиотиков — для поддержания микробиома.

Движение и тренировка:

Силовые упражнения — поддерживают мышцы и кости, тормозят старение, стимулируют образование «молодых» белков. Даже 2−3 раза в неделю — уже отлично.

Аэробные нагрузки — ходьба, бег, плавание — для сердца, сосудов, легких.

Гибкость и баланс — йога, стретчинг, чтобы оставаться подвижными.

Сон и восстановление:

7−8 часов качественного сна каждую ночь. Качественный сон восстанавливает транскриптом и протеом — во время сна гены восстановления более активны.

Здоровый режим дня без ночных переутомлений.

Стресс — минимизировать. Хотя бы с помощью дыхательных практик и медитации — эти методы снижают воспалительные процессы, которые активируются из-за стресса.

Витамины и минералы: Витамин D, омега-3, магний — по назначению врача.

После 60 — профилактические прививки, поддержка иммунитета.

Персонализация: не гнаться за модой, а подобрать свои нутриенты, упражнения, анализы вместе со специалистом.

Коротко: готовьтесь к прыжкам — и они не станут провалами. Заботьтесь о себе уже сейчас — и тело отблагодарит энергией и здоровьем и после 60.

