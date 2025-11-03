Используйте три способности. Как справиться с токсичной ситуацией

Может быть, вам приходится иметь дело с токсичным приятелем, родственником, руководителем или коллегой, и это вызывает у вас невыносимую тревогу и беспокойство. Люди, которые ведут себя токсично, редко действуют в одиночку — они почти всегда собирают «группу поддержки». И прежде чем вы успеваете понять, что происходит, многие из ваших «друзей» оказываются настроены против вас. Вам сложно защитить себя, потому что токсичные люди оговаривают вас, искажают факты и перекладывают на вас вину у вас за спиной. Разобраться с ситуацией напрямую, вступив в открытую конфронтацию, тоже непросто, потому что такие люди отказываются воспринимать вашу точку зрения и не берут на себя ответственность за свои слова и поступки. Вместо этого они используют такое столкновение как оружие и искажают факты, чтобы выставить злодеем вас.

Слышать ту ложь, которую токсичный человек распространяет о вас, может быть крайне неприятно, это может выводить из себя. Кроме того, может возникнуть искушение остановить его, набрав собственную «армию» и разоблачив его выходки, но обычно это приводит к обратному эффекту, поскольку коллектив уже стал жертвой его манипуляций. Для окружающих это будет выглядеть так, слово вы хотите усугубить скандал.

Те, кто оказываются в подобной ситуации, чувствуют себя ужасно. Кажется, что никто не способен вам помочь и это никогда не закончится. Однако вы можете обладать суперсилой, о которой даже не подозреваете, —