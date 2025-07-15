Уже через день. Как на вас повлияет отказ от алкоголя

Николь Ли: «Алкоголь оказывает на наш организм множество негативных эффектов» (Фото: monkeybusiness/Depositphotos)

Чем меньше и реже вы пьете, тем здоровее будете

Совместно с Катинкой ван де Вен, экспертом по алкоголю и другим наркотикам, сотрудницей Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее

Алкоголь оказывает на наш организм множество негативных эффектов, некоторые из которых могут вас удивить. Это и мгновенные результаты, такие как пробуждение с раскалывающейся головой или тревожность, и отдаленные последствия, включая рак.

Если вы задумываетесь о том, чтобы на какое-то время отказаться от алкоголя, вы во многих отношениях улучшите свое здоровье, как в кратковременной, так и в долгосрочной перспективе.

Сколько придется ждать, чтобы ощутить эти улучшения?