Уже через день. Как на вас повлияет отказ от алкоголя

15 июля, 10:37
NV Премиум
Поделиться:
Николь Ли: «Алкоголь оказывает на наш организм множество негативных эффектов» (Фото: monkeybusiness/Depositphotos)

Николь Ли: «Алкоголь оказывает на наш организм множество негативных эффектов» (Фото: monkeybusiness/Depositphotos)

x1
0:00
-
9:45
Николь Ли
Внештатный преподаватель Национального института исследований наркотиков, Curtin University

Чем меньше и реже вы пьете, тем здоровее будете

Совместно с Катинкой ван де Вен, экспертом по алкоголю и другим наркотикам, сотрудницей Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее

Алкоголь оказывает на наш организм множество негативных эффектов, некоторые из которых могут вас удивить. Это и мгновенные результаты, такие как пробуждение с раскалывающейся головой или тревожность, и отдаленные последствия, включая рак.

Реклама

Если вы задумываетесь о том, чтобы на какое-то время отказаться от алкоголя, вы во многих отношениях улучшите свое здоровье, как в кратковременной, так и в долгосрочной перспективе.

Сколько придется ждать, чтобы ощутить эти улучшения?

Теги:   Здоровье Алкоголь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies