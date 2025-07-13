Со вкусом лета. Пять сезонных ужинов
Куриная грудка с лисичками (Фото: klopotenko.com)
В этой подборке главную роль играют продукты, которые сейчас на пике своего вкуса
Мне всегда хотелось, чтобы украинцы больше ценили сезонные продукты. Не ради моды, а потому, что именно так работает природа. В этой подборке главную роль играют сезонные продукты — те, что сейчас на пике своего вкуса. Здесь и лисички, и кабачки, и сочная вишня. Эти рецепты — не о сложности. Они об уважении к тому, что дает нам лето. И о том, как сделать обычный ужин немного интереснее.
Куриная грудка с лисичками
Лето — это начало грибного сезона. Ароматные лисички — мои любимые. Они имеют насыщенный вкус и прекрасно сочетаются с мясом и птицей. Поэтому я решил дополнить их нежной куриной грудкой — получилось просто, быстро и очень вкусно. Лисички не только вкусные, но и полезные: они содержат много витамина D и нужных микроэлементов. Но сезон короткий — так что не теряйте момент и приготовьте это блюдо именно сейчас.
Ингредиенты
- 1 куриное филе
- Приправа карри для (филе)
- 80 г лисичек
- 20 г сливочного масла
- 15 г репчатого лука
- 70 г лука порей
- 30 г винного уксуса
- 50 г воды
- Соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Куриное филе разрезаем вдоль на 2 части. Обмазываем карри и солью.
Шаг 2
Отправляем в духовку, разогретую до 180 °C, на 15 минут.
Шаг 3
Пока куриная грудка запекается, разогреваем сковороду и обжариваем на сливочном масле лисички вместе с репчатым луком.
Шаг 4
Лук нарезаем тонкими полосками и маринуем 3 минуты в уксусе, разведенном водой. В идеале нужно взять винный уксус, но можно и яблочный.
Шаг 5
Подаем куриную грудку вместе с лисичками и маринованным луком.
Салат с брокколи и пастой
В этом рецепте свежие сезонные овощи и паста объединяются в питательный и одновременно легкий салат. Он надолго сможет насытить вас, одновременно обеспечив такой необходимой клетчаткой и витаминами. Салат с брокколи и пастой подойдет для легкого обеда или как альтернатива гарниру на ужин. По желанию, вы сможете адаптировать его под свои потребности, дополнив куриной грудкой или специями.
Ингредиенты
- 300 г брокколи
- 200 г пасты пене или фарфале
- 1 луковица
- 10 мл оливкового масла для заправки
- 100 г помидоров
- 1 ст. л. масла для жарки
- 20 г тертого пармезана
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Помойте и нарежьте на соцветия 300 г брокколи. Выложите их в миску, залейте кипятком и оставьте так постоять 3−5 минут. Затем откиньте брокколи на сито и слейте воду.
Шаг 2
Лук почистите и нарежьте полукольцами. Выложите на разогретую с 1 ст. л. масла сковороду и прожарьте 5 минут.
Шаг 3
Отварите пасту до готовности, воду слейте. Выложите пасту в салатницу, добавьте соцветия брокколи и обжаренный лук. Заправьте салат 10 мл оливкового масла, посолите по вкусу, перемешайте.
Шаг 4
Помойте 100 г помидоров, нарежьте их на четверти и также добавьте к салату. Присыпьте блюдо тертым пармезаном и сразу подавайте.
Запеканка из кабачков со шпинатом и сыром
Если не хочется долго стоять у плиты, запеканка спасает. Несколько сезонных ингредиентов, 15 минут в духовке — вот и вся магия. В этом блюде кабачок сочетается со шпинатом, сливками и сыром. Максимально овощной вкус, который по-настоящему раскрывается летом. Идеальный вариант для неспешного ланча и легкого ужина.
Ингредиенты
- 1 кабачок или цуккини
- 125 г шпината
- 2 ст. л. растительного масла
- 30 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- 150 г твердого сыра
- 200 мл сливок 33%
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Включите духовку разогреваться до температуры 190 градусов. Нарежьте кабачок кружочками и отложите.
Шаг 2
Разогрейте сковороду со смесью оливкового и сливочного масла. Выложите шпинат и тушите примерно 5 минут с добавлением раздавленных зубчиков чеснока. Добавьте соль и свежемолотый черный перец по вкусу.
Шаг 3
Натрите твердый сыр на крупной терке. Добавьте к шпинату сливки и половину натертого сыра, хорошо перемешайте и тушите еще пару минут.
Шаг 4
Дно керамической формы смажьте 1 ст.л. масла и выложите кружочки цуккини. Сверху распределите смесь шпината с сыром и присыпьте оставшимся сыром.
Шаг 5
Запекайте в духовке в течение 15−20 минут до состояния аль-денте цуккини. Овощи должны быть слегка твердыми внутри.
Салат из молодого картофеля с беконом
Из молодого картофеля можно приготовить удивительно свежий салат на ужин, если добавить в него немного лимонного сока и цедры. Именно так я решил сделать в этот раз, приготовив салат из молодого картофеля с беконом. В нем все прекрасно — и сладковатый вкус картофеля, и свежесть цитрусовых с зеленым луком, и ароматный бекон, и легкая заправка из йогурта. Просто наслаждение.
Ингредиенты
- 400 г молодого картофеля
- 50 г бекона
- 1 стебель сельдерея
- 2 пера зеленого лука
- 100 г натурального йогурта
- сок половины лимона
- цедра половины лимона
- 1 ч. л. горчицы
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Молодой картофель помойте, если он слишком большой — порежьте на несколько частей, и отварите до готовности в подсоленной воде.
Шаг 2
Зеленый лук мелко порежьте, половину оставьте для подачи, а половину смешайте с йогуртом, соком лимона, лимонной цедрой, горчицей и щепоткой соли.
Шаг 3
Стебель сельдерея порежьте на небольшие кусочки. Тонкие ломтики бекона обжарьте на сковородке до золотистого цвета.
Шаг 4
Разложите по тарелкам отваренный картофель, измельченный сельдерей, обжаренный бекон и полейте соусом из йогурта. Посыпьте остатками измельченного зеленого лука.
Фаршированный перец с мясом и вишней
Фаршированные перцы — классика, знакомая с детства. Но я решил добавить в рецепт одну неожиданную деталь — вишню. Сочная ягода дает легкую кислинку и делает блюдо более живым, летним, интересным. Вкус становится более глубоким, а привычный ужин — особенным. Такой перец стоит приготовить именно сейчас, пока на рынке еще есть спелая вишня.
Ингредиенты
Для фаршированных перцев:
- 200 г отварного риса (100 г сухого)
- 200 мл воды для варки риса
- 6−8 перцев белозерка
- 500 г телячьего фарша
- 80 г вишен без косточки
- 3 веточки тимьяна
- 2 зубчика чеснока
- соль и перец по вкусу
Для овощной зажарки:
- 1 лук
- 1 морковь
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- 200 мл томатного сока
- соль и перец по вкусу
Для соуса:
- 100 мл натурального йогурта
- 3 веточки петрушки
- 3 веточки кинзы
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Помойте 100 г риса, переложите в кастрюлю, залейте 200 мл воды и варите на среднем огне до готовности. Если у вас большие перцы, понадобится 6 штук, среднего размера. Помойте их и разрежьте пополам. Выньте семенную коробку, а хвостики не срезайте, они удержат всю сочность блюда внутри. У вас должны получиться «лодочки».
Шаг 2
Репчатую луковицу очистите от шелухи и нарежьте мелким кубиком.
Шаг 3
Очистите от кожуры морковь и натрите на крупной терке.
Шаг 4
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Сначала переложите лук и пожарьте до мягкости. Затем добавьте морковь и готовьте все вместе 3−4 минуты.
Шаг 5
В глубокую миску, в которой будете смешивать компоненты для начинки, переложите 500 г телячьего фарша, отварной рис и половину овощной зажарки. Посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.
Шаг 6
В сковороду к зажарке, которая осталась, влейте 200 мл томатного сока.
Шаг 7
Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и тушите 5 минут на среднем огне.
Шаг 8
Добавьте в миску к начинке 80 г вишен без косточек и снова перемешайте.
Шаг 9
Наполните половинки перцев начинкой и выложите в форму для запекания.
Шаг 10
Залейте фаршированный перец томатным соусом, так чтобы он равномерно распределился по форме для запекания.
Шаг 11
Сверху выложите 3 веточки тимьяна и 2 зубчика чеснока, раздавленных лезвием ножа.
Шаг 12
Накройте форму фольгой и ставьте на 30 минут запекаться. Тем временем приготовьте соус для подачи. Переложите 100 мл йогурта в миску. Помойте по 3 веточки петрушки и кинзы, оборвите листочки, мелко нарежьте и переложите в миску. Перемешайте соус. Доставайте готовые фаршированные перцы из духовки, выкладывайте на тарелки и подавайте с йогуртовым соусом.
Лето быстро проходит, поэтому стоит успеть использовать его дары по полной.
Больше рецептов на klopotenko.com
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV
Больше блогов здесь