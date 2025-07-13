Со вкусом лета. Пять сезонных ужинов

В этой подборке главную роль играют продукты, которые сейчас на пике своего вкуса

Мне всегда хотелось, чтобы украинцы больше ценили сезонные продукты. Не ради моды, а потому, что именно так работает природа. В этой подборке главную роль играют сезонные продукты — те, что сейчас на пике своего вкуса. Здесь и лисички, и кабачки, и сочная вишня. Эти рецепты — не о сложности. Они об уважении к тому, что дает нам лето. И о том, как сделать обычный ужин немного интереснее.

Куриная грудка с лисичками

Лето — это начало грибного сезона. Ароматные лисички — мои любимые. Они имеют насыщенный вкус и прекрасно сочетаются с мясом и птицей. Поэтому я решил дополнить их нежной куриной грудкой — получилось просто, быстро и очень вкусно. Лисички не только вкусные, но и полезные: они содержат много витамина D и нужных микроэлементов. Но сезон короткий — так что не теряйте момент и приготовьте это блюдо именно сейчас.

Ингредиенты

1 куриное филе

Приправа карри для ( филе)

филе) 80 г лисичек

20 г сливочного масла

15 г репчатого лука

70 г лука порей

30 г винного уксуса

50 г воды

Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Куриное филе разрезаем вдоль на 2 части. Обмазываем карри и солью.

Шаг 2

Отправляем в духовку, разогретую до 180 °C, на 15 минут.

Шаг 3

Пока куриная грудка запекается, разогреваем сковороду и обжариваем на сливочном масле лисички вместе с репчатым луком.

Шаг 4

Лук нарезаем тонкими полосками и маринуем 3 минуты в уксусе, разведенном водой. В идеале нужно взять винный уксус, но можно и яблочный.

Шаг 5

Подаем куриную грудку вместе с лисичками и маринованным луком.

Салат с брокколи и пастой

В этом рецепте свежие сезонные овощи и паста объединяются в питательный и одновременно легкий салат. Он надолго сможет насытить вас, одновременно обеспечив такой необходимой клетчаткой и витаминами. Салат с брокколи и пастой подойдет для легкого обеда или как альтернатива гарниру на ужин. По желанию, вы сможете адаптировать его под свои потребности, дополнив куриной грудкой или специями.

Ингредиенты

300 г брокколи

200 г пасты пене или фарфале

1 луковица

10 мл оливкового масла для заправки

100 г помидоров

1 ст. л. масла для жарки

20 г тертого пармезана

соль по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Помойте и нарежьте на соцветия 300 г брокколи. Выложите их в миску, залейте кипятком и оставьте так постоять 3−5 минут. Затем откиньте брокколи на сито и слейте воду.

Шаг 2

Лук почистите и нарежьте полукольцами. Выложите на разогретую с 1 ст. л. масла сковороду и прожарьте 5 минут.

Шаг 3

Отварите пасту до готовности, воду слейте. Выложите пасту в салатницу, добавьте соцветия брокколи и обжаренный лук. Заправьте салат 10 мл оливкового масла, посолите по вкусу, перемешайте.

Шаг 4

Помойте 100 г помидоров, нарежьте их на четверти и также добавьте к салату. Присыпьте блюдо тертым пармезаном и сразу подавайте.

Запеканка из кабачков со шпинатом и сыром

Если не хочется долго стоять у плиты, запеканка спасает. Несколько сезонных ингредиентов, 15 минут в духовке — вот и вся магия. В этом блюде кабачок сочетается со шпинатом, сливками и сыром. Максимально овощной вкус, который по-настоящему раскрывается летом. Идеальный вариант для неспешного ланча и легкого ужина.

Ингредиенты

1 кабачок или цуккини

125 г шпината

2 ст. л. растительного масла

30 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

150 г твердого сыра

200 мл сливок 33%

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Включите духовку разогреваться до температуры 190 градусов. Нарежьте кабачок кружочками и отложите.

Шаг 2

Разогрейте сковороду со смесью оливкового и сливочного масла. Выложите шпинат и тушите примерно 5 минут с добавлением раздавленных зубчиков чеснока. Добавьте соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Шаг 3

Натрите твердый сыр на крупной терке. Добавьте к шпинату сливки и половину натертого сыра, хорошо перемешайте и тушите еще пару минут.

Шаг 4

Дно керамической формы смажьте 1 ст.л. масла и выложите кружочки цуккини. Сверху распределите смесь шпината с сыром и присыпьте оставшимся сыром.

Шаг 5

Запекайте в духовке в течение 15−20 минут до состояния аль-денте цуккини. Овощи должны быть слегка твердыми внутри.

Салат из молодого картофеля с беконом

Из молодого картофеля можно приготовить удивительно свежий салат на ужин, если добавить в него немного лимонного сока и цедры. Именно так я решил сделать в этот раз, приготовив салат из молодого картофеля с беконом. В нем все прекрасно — и сладковатый вкус картофеля, и свежесть цитрусовых с зеленым луком, и ароматный бекон, и легкая заправка из йогурта. Просто наслаждение.

Ингредиенты

400 г молодого картофеля

50 г бекона

1 стебель сельдерея

2 пера зеленого лука

100 г натурального йогурта

сок половины лимона

цедра половины лимона

1 ч. л. горчицы

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Молодой картофель помойте, если он слишком большой — порежьте на несколько частей, и отварите до готовности в подсоленной воде.

Шаг 2

Зеленый лук мелко порежьте, половину оставьте для подачи, а половину смешайте с йогуртом, соком лимона, лимонной цедрой, горчицей и щепоткой соли.

Шаг 3

Стебель сельдерея порежьте на небольшие кусочки. Тонкие ломтики бекона обжарьте на сковородке до золотистого цвета.

Шаг 4

Разложите по тарелкам отваренный картофель, измельченный сельдерей, обжаренный бекон и полейте соусом из йогурта. Посыпьте остатками измельченного зеленого лука.

Фаршированный перец с мясом и вишней

Фаршированные перцы — классика, знакомая с детства. Но я решил добавить в рецепт одну неожиданную деталь — вишню. Сочная ягода дает легкую кислинку и делает блюдо более живым, летним, интересным. Вкус становится более глубоким, а привычный ужин — особенным. Такой перец стоит приготовить именно сейчас, пока на рынке еще есть спелая вишня.

Ингредиенты

Для фаршированных перцев:

200 г отварного риса ( 100 г сухого)

100 г сухого) 200 мл воды для варки риса

6−8 перцев белозерка

500 г телячьего фарша

80 г вишен без косточки

3 веточки тимьяна

2 зубчика чеснока

соль и перец по вкусу

Для овощной зажарки:

1 лук

1 морковь

3 ст. л. подсолнечного масла

200 мл томатного сока

соль и перец по вкусу

Для соуса:

100 мл натурального йогурта

3 веточки петрушки

3 веточки кинзы

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Помойте 100 г риса, переложите в кастрюлю, залейте 200 мл воды и варите на среднем огне до готовности. Если у вас большие перцы, понадобится 6 штук, среднего размера. Помойте их и разрежьте пополам. Выньте семенную коробку, а хвостики не срезайте, они удержат всю сочность блюда внутри. У вас должны получиться «лодочки».

Шаг 2

Репчатую луковицу очистите от шелухи и нарежьте мелким кубиком.

Шаг 3

Очистите от кожуры морковь и натрите на крупной терке.

Шаг 4

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Сначала переложите лук и пожарьте до мягкости. Затем добавьте морковь и готовьте все вместе 3−4 минуты.

Шаг 5

В глубокую миску, в которой будете смешивать компоненты для начинки, переложите 500 г телячьего фарша, отварной рис и половину овощной зажарки. Посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.

Шаг 6

В сковороду к зажарке, которая осталась, влейте 200 мл томатного сока.

Шаг 7

Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и тушите 5 минут на среднем огне.

Шаг 8

Добавьте в миску к начинке 80 г вишен без косточек и снова перемешайте.

Шаг 9

Наполните половинки перцев начинкой и выложите в форму для запекания.

Шаг 10

Залейте фаршированный перец томатным соусом, так чтобы он равномерно распределился по форме для запекания.

Шаг 11

Сверху выложите 3 веточки тимьяна и 2 зубчика чеснока, раздавленных лезвием ножа.

Шаг 12

Накройте форму фольгой и ставьте на 30 минут запекаться. Тем временем приготовьте соус для подачи. Переложите 100 мл йогурта в миску. Помойте по 3 веточки петрушки и кинзы, оборвите листочки, мелко нарежьте и переложите в миску. Перемешайте соус. Доставайте готовые фаршированные перцы из духовки, выкладывайте на тарелки и подавайте с йогуртовым соусом.

Лето быстро проходит, поэтому стоит успеть использовать его дары по полной.

