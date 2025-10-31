Высококлассная литература. Шесть книг, которые советую прочитать

Этот материал впервые опубликован в разделе Книги

Хто ти такий? Артем Чех

Эту книгу, как и остальные из этого списка, я читала уже после начала полномасштабной войны, наверстывая свои пробелы в украинской литературе. В романе речь идет о 1990-х, а один из главных героев — ветеран войны в Афганистане, поэтому сейчас это очень отзывается, и, читая книгу, постоянно ищешь связь с настоящим. Кроме того, роман Чеха был мне интересен тем, что по его мотивам Ирина Цилык сняла игровое кино Я и Феликс. А поскольку я сама пишу экранизации и снимаю фильмы, то было интересно сравнивать книгу и ленту. Однако пока никому не удалось нарушить закон, что книга всегда многослойнее и глубже кино. Хотя фильм мне тоже понравился.