Так считают все в мире. Что означает быть крутым
Тодд Пеццути: «Крутость ассоциируется с шестью качествами» (Фото: kyolshin/Depositphotos)
Ответы, полученные в Европе, Азии, Африке, Австралии и Америке оказались на удивление схожими
И в Лагосе, и в Кейптауне, и в Сантьяго, и в Сеуле людям хочется быть крутыми. Слово «крутой» звучит повсюду: в музыке, в моде, в социальных сетях. Мы используем его для описания людей определенного типа.
Но что именно делает человека крутым? Только то, что он популярный или модный? Или нечто более глубокое?
В недавнем исследовании, которое я провел вместе с другими преподавателями маркетинга, мы постарались ответить на простой, но на удивление малоизученный вопрос: какие черты характера и достоинства делают человека крутым — и различаются ли они в разных культурах?