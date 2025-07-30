Так считают все в мире. Что означает быть крутым

И в Лагосе, и в Кейптауне, и в Сантьяго, и в Сеуле людям хочется быть крутыми. Слово «крутой» звучит повсюду: в музыке, в моде, в социальных сетях. Мы используем его для описания людей определенного типа.

Но что именно делает человека крутым? Только то, что он популярный или модный? Или нечто более глубокое?