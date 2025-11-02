Главное — разнообразие. Что такое антиоксиданты и как их получить из пищи
Продукты, богатые антиоксидантами (иллюстративная фотография) (Фото: monticello/Depositphotos)
Антиоксиданты помогают предотвратить целый ряд проблем со здоровьем, но определить, сколько вы их потребляете, может быть непросто
Что такое антиоксиданты, можно понять из их названия: антиоксиданты — это вещества, которые противодействуют оксидантам.
И тем самым приносят пользу. В клетках нашего организма оксиданты могут повреждать структуру и нарушать функционирование жизненно важных химических веществ, таких как белки и липиды, а также ДНК, в которой хранится генетическая информация. Особый класс оксидантов, свободные радикалы, еще более реактивны и опасны.
Как доцент кафедры нутрициологии я изучил многолетние исследования, которые показывают, что