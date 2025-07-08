Попробуйте это. Что стоит делать, если у вас сидячий образ жизни

8 июля, 22:03
NV Премиум
Поделиться:
Рита Галан Диас: «Небольшие ежедневные порции физической нагрузки приносят огромную пользу» (Фото: NewAfrica/Depositphotos)

Рита Галан Диас: «Небольшие ежедневные порции физической нагрузки приносят огромную пользу» (Фото: NewAfrica/Depositphotos)

x1
0:00
-
6:31
Рита Галан Диас
Физиотерапевт, преподаватель и научный сотрудник Университета Сан-Хорхе

«Активные перерывы» могут снизить тот вред, который наносит здоровью нехватка физической активности

Совместно с Беатрис Карпалло Поркар, физиотерапевтом

Технологический прогресс и современный образ жизни привели к резкому снижению уровня физической активности во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что гиподинамия и сидячий образ жизни — одни из основных факторов риска возникновения проблем со здоровьем и преждевременной смерти.

Реклама

Однако важно различать сидячий образ жизни и отсутствие физической активности. Во втором случае речь идет об уровне ежедневной двигательной активности, не соответствующем рекомендациям для здоровых людей (минимум 30 минут в день физических упражнений умеренной интенсивности). А под сидячим образом жизни подразумевается то, сколько часов мы ежедневно проводим сидя или лежа. Сюда входит время, проведенное в дороге или на работе, а также дома за чтением, использованием телефона или просмотром телевизора.

Раньше люди считали, что для поддержания здоровья достаточно соблюдать рекомендации по количеству физической нагрузки. Однако исследования, проведенные в последние годы, показали,

Теги:   Здоровье Спорт Физические нагрузки Физическая активность

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies