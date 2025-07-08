Попробуйте это. Что стоит делать, если у вас сидячий образ жизни

Совместно с Беатрис Карпалло Поркар, физиотерапевтом

Технологический прогресс и современный образ жизни привели к резкому снижению уровня физической активности во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что гиподинамия и сидячий образ жизни — одни из основных факторов риска возникновения проблем со здоровьем и преждевременной смерти.

Однако важно различать сидячий образ жизни и отсутствие физической активности. Во втором случае речь идет об уровне ежедневной двигательной активности, не соответствующем рекомендациям для здоровых людей (минимум 30 минут в день физических упражнений умеренной интенсивности). А под сидячим образом жизни подразумевается то, сколько часов мы ежедневно проводим сидя или лежа. Сюда входит время, проведенное в дороге или на работе, а также дома за чтением, использованием телефона или просмотром телевизора.

Раньше люди считали, что для поддержания здоровья достаточно соблюдать рекомендации по количеству физической нагрузки. Однако исследования, проведенные в последние годы, показали,