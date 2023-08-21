Становимся мудрее вместе с вами. Количество подписчиков YouTube-канала Radio NV превысило 1 млн 21 августа, 14:58 С начала российского вторжения Radio NV ведет специальный эфир (Фото:Radio NV)

На YouTube-канал Radio NV подписались уже более 1 млн человек. О том, что канал достиг этой планки, сообщили главный редактор Radio NV Алексей Тарасов и главный редактор проекта NV Виталий Сыч.

«Имеем первый миллион подписчиков на YouTube-канале Radio NV. Скажу честно — если бы не эти подписчики, никакого Radio NV уже не было бы. Спасибо всем, кто смотрит, лайкает, комментирует. Становимся мудрее и умнее вместе с вами», — написал Тарасов.

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Виталий Сыч напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России несколько редакторов и ведущих Radio NV «уже 18-й месяц ведут специальный эфир без единого выходного».

В комментариях на странице Instaram слушатели могут поделиться мнением о том, почему они слушают Radio NV.



Общенациональное разговорное Radio NV — часть независимого медиахолдинга NV, созданного командой профессиональных журналистов в 2014 году. Radio NV начало вещание 12 марта 2018 года, с весны 2020-го главным его редактором является Алексей Тарасов. Серебряную кнопку YouTube Radio NV получило в июле 2021 года, когда количество подписчиков канала достигло 150 тыс.