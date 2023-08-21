Становимся мудрее вместе с вами. Количество подписчиков YouTube-канала Radio NV превысило 1 млн

21 августа, 14:58
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С начала российского вторжения Radio NV ведет специальный эфир (Фото:Radio NV)

С начала российского вторжения Radio NV ведет специальный эфир (Фото:Radio NV)

На YouTube-канал Radio NV подписались уже более 1 млн человек. О том, что канал достиг этой планки, сообщили главный редактор Radio NV Алексей Тарасов и главный редактор проекта NV Виталий Сыч.

«Имеем первый миллион подписчиков на YouTube-канале Radio NV. Скажу честно — если бы не эти подписчики, никакого Radio NV уже не было бы. Спасибо всем, кто смотрит, лайкает, комментирует. Становимся мудрее и умнее вместе с вами», — написал Тарасов.

Видео дня

https://www.facebook.com/olexiy.tarasov/posts/pfbid0RrnCJ5h7Mr7LXtoyxqpeCrRGgozQEnJAtbhhgzvSpb1emKh9ju1XRiD9kdYBSns8l?__cft__[0]=AZWAjsHp-ionqWjZxqDYRHWH-p4WJgayvsRpSj1ubCgseunwJeCk_gmT2JOYi6UHTAvwcNcCz_IVyqM-KB1lG98pnbJSFJ32Iu4dUSoIEjp6EUF9-k0A-WWBWb1FEtAxvWQqtsVnG02oxOa5rENNI2Y87RruXl65g1YMFlVLuy5c_yE_zvtMUxKNNI-MoNBYJm8&__tn__=%2CO%2CP-R

Виталий Сыч напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России несколько редакторов и ведущих Radio NV «уже 18-й месяц ведут специальный эфир без единого выходного».

https://www.facebook.com/sych.vitaly/posts/pfbid02QJ2RiScETCLu8VCX3uqiEF4koYDSwtG77fUSnxbjitEkviaU9GjtpTuS1vx8GNyRl?__cft__[0]=AZX9V_EeeP-XS9PrBiCeN4jMfJNUGhWzx5vLXgO5ZM36b6VGwx8ZiwwoBRUd-1Ol0aQyvQIHvJUXxlYdGSlUzZ_56Lx5WEj13ERuU8ObLb1jFaWiWoWSau04dsi4fYVBgeSvvf1OdXhayBYEdAug_MsLGurBklzPr-OAX6Yw4IVjwg&__tn__=%2CO%2CP-R

В комментариях на странице Instaram слушатели могут поделиться мнением о том, почему они слушают Radio NV.

Общенациональное разговорное Radio NV — часть независимого медиахолдинга NV, созданного командой профессиональных журналистов в 2014 году. Radio NV начало вещание 12 марта 2018 года, с весны 2020-го главным его редактором является Алексей Тарасов. Серебряную кнопку YouTube Radio NV получило в июле 2021 года, когда количество подписчиков канала достигло 150 тыс.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   YouTube История NV NV Подписчики радио NV

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