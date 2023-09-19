Детектор медиа и Институт массовой информации включили NV во всеукраинскую Карту рекомендованных медиа
Логотип НВ (Фото:НВ)
Институт массовой информации и Детектор медиа создали интерактивную Карту рекомендованных медиа, куда вошли 142 медиа из всех регионов Украины. Среди них 12 национальных СМИ — в этот список включили и NV.
Карта рекомендованных медиа, которую можно посмотреть по ссылке, охватывает 101 онлайн-медиа, 24 радио и 48 телеканалов в 24 областях Украины и АР Крым.
Все 142 медиа, которые были включены в эту карту, прошли независимое экспертное оценивание. Проект инициировали общественные организации Институт массовой информации и Детектор медиа при поддержке международной организации Internews.
«Карта рекомендованных медиа — это продолжение многолетней работы ИМИ и Детектора медиа над мониторингами качества информации, которую получают украинские граждане. ИМИ уже давно публикует Белые списки онлайн-медиа. И они для многих становятся ориентиром: каким медиа можно доверять. На карте теперь будут представлены и телекомпании по результатам мониторинга Детектора медиа», — заявила глава правления ОО Детектор медиа Наталья Лигачева.
Среди национальных СМИ на карте есть такие (по алфавиту):
- Hromadske
- NV
- ZN.UA (Зеркало недели)
- Бабель
- ЛІГА.net
- Радіо Свобода Україна
- Свідомі
- Суспільне мовлення
- Укрінформ
- Українська правда
- Українське радіо
- Український тиждень
На первом этапе к участию в проекте подали более 200 региональных медиа. Независимые медийные эксперты и юристы оценивали региональные новостные порталы, радио и телеканалы по трем основным блокам критериев — прозрачность, соблюдение профессиональных стандартов и журналистской этики. Подробнее с методологией оценивания можно ознакомиться по ссылке.
Больше всего рекомендованных медиа, размещенных на карте, в Киевской области: это 12 национальных и четыре региональных медиа (всего 16).
В регионах это такое количество медиа:
- в Харьковской области — 10 медиа на регион;
- по девять рекомендованных медиа на регион имеют Львовская, Ивано-Франковская и Донецкая области;
- Полтавская область — семь рекомендованных медиа;
- по шесть рекомендованных медиа на регион имеют Волынская, Тернопольская, Кировоградская и Одесская области;
- по пять рекомендованных медиа на регион имеют Ровенская, Житомирская, Днепропетровская, Запорожская и Луганская области;
- по четыре рекомендованных медиа на регион имеют Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Хмельницкая и Николаевская области;
- по три рекомендованных медиа на регион имеют Закарпатская, Винницкая, Сумская и Херсонская области;
- одно рекомендованное медиа — АР Крым.
«Главная цель у нас одна — дать нашим согражданам полную и точную информацию о том, что происходит в Украине и мире. Это особенно важно во время войны, когда отсутствие правдивой информации может стоить кому-то даже жизни. И, наоборот, ее наличие может кому-то помочь выжить», — отметила Лигачева.
По мнению директора ИМИ Оксаны Романюк, карта поможет защитить и поддержать независимые медиа в Украине. «Медиа влияют на то, как факты рассматриваются и обсуждаются в обществе, способствуют формированию общественного мнения. Поэтому независимость и плюрализм медиа является залогом здоровой демократической системы. Надеемся, что эта карта поможет и гражданам, которые будут искать качественные и достоверные источники информации», — сказала она.
Проект будет систематически обновляться, для участия в карте смогут подать заявку все украинские медиа, которые захотят присоединиться.
Институт массовой информации дважды в год мониторит всеукраинские онлайн-медиа и составляет Белый список самых качественных и наиболее ответственных украинских онлайн-медиа. В марте 2023 года NV также вошел в этот перечень, вместе с редакциями Суспільне, Громадське, Лига, Украинская правда, Укринформ, Зеркало недели, Бабель и Эспрессо.