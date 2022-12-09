Боевой пикап. ВСУ сделали ракетную установку из Ford F-150 Raptor — видео 9 декабря, 15:31 На записи показано как украинские воины используют Ford F-150 Raptor (Фото:Скрин видео Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

Война России против Украины повлияла на автомобильную промышленность, в частности украинцы для помощи ВСУ начали скупать пикапы и модернизировать их для тех точек, где введутся активные боевые действия.

Самой яркой моделью среди таких машин является Ford F-150 Raptor, который переоборудовали для размещения ракетной установки.

Соответсвующее видео опубликовали аналитики Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

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На представленной украинской военной базе Ford F-150 Raptor с пусковой установкой может быть установлено 12 неуправляемых ракет.



Эксперты сообщают, что тип боеприпасов, используемых в видеоклипе представляет собой неуправляемые ракеты С-8КО. Эти типы ракет, как правило, запускаются с боевых вертолетов, но у наших защитников, есть модернизированные платформы, чтобы запускать их с грузовиков.

На видео показано, как подвеска Raptor почти не качается, когда ракета запускается из кузова. Оказывается, Raptor хорош не только для поездок по бездорожью, но и для уничтожения российских оккупантов.

К слову, пикап на видео модель оснащенная двигателем Ford EcoBoost V-6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с.

