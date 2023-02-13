Последний самурай. Новый гендиректор Toyota заявил о радикальной смене политики компании относительно электрокаров 13 февраля, 17:47 Новый СЕО решил изменить политику компании (Фото:PIERRE ALBOUY/REUTERS)

Кодзи Сато считает электрификацию необходимым шагом для Toyota. Его предшественник Акио Тоеда утверждал, что переход на электрокары практически невозможен.

В понедельник новоиспеченный СЕО представил новую команду менеджеров, которая будет работать над созданием новых электрокаров для компании.

По словам Сато, первый из них увидит свет в 2026 году. Он выйдет под маркой Lexus.

Видео дня

Сато и другие топ-менеджеры заявили, что вся производственная система компании должна быть модернизирована, чтобы производить качественные электромобили. Toyota планирует бороться с высокой стоимостью батарей, но при этом снижение стоимости, по словам Сато, не является самоцелью.

Акио Тоеда, который покидает пост гендиректора компании с 1 апреля, станет председателем правления Toyota. Но на заседание в понедельник он не появился.

Ранее внук основателя компании неоднократно высказывался против электрификации автомобилей. По его словам, для массового производства электрокаров попросту не хватит сырья.

Той же позиции придерживался главный научный сотрудник Toyota Джилл Пратт. Он заявил, что лучший подход к «устойчивому будущему» — это комплексные решения, сочетающие электромобили с гибридами и другими экологически чистыми технологиями, а не приверженность исключительно BEV.