МиниКАСКО от ARX для защиты от ДТП 4 сентября, 10:00 Новости компаний ARX

Ночной кошмар водителя — ДТП по какой-либо причине. По статистике это главный риск на дорогах. Поэтому, даже если вы опытный водитель, не все зависит от вашего мастерства. Есть еще погодные условия, поведение других людей, неудовлетворительное состояние дорог, технические неисправности авто. Всё перечисленное может стать причиной ДТП.

Основные причины ДТП

Учитывая все вышеперечисленные факты, Всемирная организация здравоохранения все же считает, что 9 из 10 происшествий совершается именно по вине водителей. Чаще всего имеет место нарушение ПДД.

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Среди основных причин ДТП в Украине называются:

Превышение разрешенной и безопасной скорости;

Нарушение правил маневрирования;

Нарушение правил проезда перекрестков;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов;

Несоблюдение безопасной дистанции.

Самые распространенные виды ДТП — это столкновение и наезд на препятствие. Понятно, что риск попасть в ДТП по вине или без реальный и достаточно высокий.

Как защититься от последствий ДТП

Конечно, самым надежным средством защиты авто является страхование. Автогражданка или ОСГПО — обязательный страховой полис, покрывающий только расходы на ремонт авто потерпевшей стороны. Так что на помощь приходит КАСКО — добровольная защита вашего авто.

Если вы уверены в ссвоей манерере вождения, но все же беспокоитесь по поводу возможного ДТП с другим водителем, можно приобрести МиниКАСКО от ARX — страховой полис, предусматривающий именно защиту от таких ДТП. Этот полис доступен по цене для любых авто, лимит покрытия до 250 000 грн. Такая страховка подойдет для тех, кто умеет считать и экономить.

Защита МиниКАСКО предусматривает:

Полную компенсацию в случае гибели автомобиля в результате ДТП ( как по вашей вине, так и без);

как по вашей вине, так и без); Компенсацию ущерба в результате ДТП, в котором виновник — вы;

Компенсацию ущерба в результате ДТП, которое произошло без вашей вины.

Компания предлагает еще несколько видов КАСКО, но начать можно именно с МиниКАСКО, чтобы быть уверенным в защите от основного риска ДТП, а дальше уже решать, хотите ли вы иметь другие виды покрытия. МиниКАСКО работает в Украине, а другие виды КАСКО от ARX действуют за границей, что очень важно в реальных реалиях.

Возможность осмотра авто онлайн

Недавно ARX предложила клиентам новую услугу — обзор КАСКО без визита в офис. То есть, если авто подлежит осмотру, можно самостоятельно провести фото-видеофиксацию авто в специальном приложении для смартфонов MyARX. Поможет простая инструкция, выложенная на сайте (для удобства добавлена еще и видеоинструкция). Полученные фото и видео файлы посылаются в компанию, согласовываются страховщиком, затем можно приобрести полис.

Приложение MyARX полезно еще и тем, что в нем можно хранить все свои страховые договоры, а также договоры семьи. В приложении удобно общаться с компанией, покупать новые договоры, и все это доступно даже офлайн. MyARX устанавливается через Google Play или App Store.

Отметим, что при приобретении полиса МиниКАСКО осмотр не производится, ведь авто страхуется не на полную стоимость, а на лимит ответственности. Приобрести договор можно дистанционно с помощью менеджера страховой компании или работника Контакт-центра ARX.

Подытожим — обеспечить себя дополнительной защитой для авто не за все деньги мира вполне возможно, да еще и сделать все дистанционно. Выбирайте МиниКАСКО для макси защиты от ДТП и чувствуйте себя уверенно на дорогах!