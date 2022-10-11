Социальная миссия. Как новый SEAT Ibiza для СОС Детские Городки Украина будет помогать сиротам, детям военных и перемещенным семьям с детьми 11 октября, 16:20 Новости компаний Порше Украина

Автомобиль был передан в рамках продолжения проекта помощи детям-сиротам, семьям с детьми, вынужденным временно покинуть свое место жительства, а также детям, чьи родители участвуют в военных действиях. SEAT Ibiza будет использоваться для выезда социальных работников организации, которые оказывают гуманитарную и психологическую помощь, чтобы добраться до самых отдаленных городов нашей страны, в том числе прифронтовых и деоккупированных территорий, куда возвращаются семьи.

Импортер автомобилей Volkswagen, SEAT, CUPRA и AUDI уже 7 лет поддерживает дружеские отношения с СОС Детские Городки Украина и с радостью помогает детям на протяжении всего сотрудничества. Как отметил Генеральный директор ООО «Порше Украина» Йозеф Граф «Ведение экономической деятельности позволяет нам поддерживать нашу страну, а также реализовывать социальную миссию — поддерживать детей и семьи, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны».

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Фото: Порше Украина

Переданные в середине лета автомобили Volkswagen T-Cross уже помогли социальным работникам провести 46 выездов на места жительства детей, 132 групповых мероприятия, посетить почти 2000 детей от 4 до 16 лет.

СОС Детские Городки Украина начала деятельность в 2003 году и работает для предупреждения сиротства в Украине, развития семейных форм воспитания для детей, лишенных родительской опеки, и поддержки молодежи, которая выходит из-под опеки.

Организация является членом международной федерации SOS Children’s Villages International (SOS Kinderdorf) и работает в соответствии с конвенцией ООН о правах ребенка.

Фото: Порше Украина

ООО «Порше Украина» — официальный импортер автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA и Volkswagen Коммерческие автомобили в Украине.



Компания основана в 2008 году и предприятие является частью австрийского холдинга Porsche Holding Salzburg.