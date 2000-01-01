Mercedes-Benz перезапускає майбутнє: як e-commerce платформа змінює досвід покупки авто в Україні

У світі, де споживачі замовляють каву через мобільні додатки, а продукти доставляють дронами, здавалося б, немає нічого дивного у тому, що автомобіль теж можна купити онлайн. Проте, коли йдеться про преміальні бренди, де кожна покупка — це подія, а не просто транзакція, все стає значно складніше. Mercedes-Benz зумів подолати цей парадокс, створивши e-commerce платформу, яка поєднує цифрову зручність із традиційною розкішшю.





За різними прогнозами, глобальний e-commerce авторинок виросте зі $100,14 мільярда у 2024-му до $343,13 мільярда до 2032 року, а цифрові канали, як очікується, складатимуть більше половини доходу компаній. Ця тенденція особливо прискорилася після пандемії COVID-19, коли споживачі почали цінувати безпеку та зручність безконтактних покупок.



Запуск



Основною мотивацією для створення платформи стала потреба у новому рівні взаємодії з клієнтами. Українські споживачі, особливо у сегменті преміум, стали значно більш технологічно підкованими та вимогливими. Вони хочуть мати можливість вивчити автомобіль у деталях, порівнювати характеристики та ціни, не виходячи з дому, але при цьому зберегти можливість особистого контакту з експертами.



Історія цифрових продажів автомобілів почалася далеко не вчора: ще у 2000-х роках деякі виробники експериментували з онлайн-конфігураторами, але справжній прорив відбувся лише останніми роками.

Запуск e-commerce платформи Mercedes-Benz в Україні у 2024 році також не став несподіванкою. Цьому передував тривалий процес адаптації глобальної стратегії Mercedes-Benz Omnichannel Commerce (MBOC) до специфіки українського ринку. Компанія "Автокапітал", офіційний дистриб'ютор Mercedes-Benz в Україні, що входить до складу УКРАВТО ГРУП, працювала над цим проектом понад рік.

Mercedes-Benz e-commerce 2025: нові можливості та переваги

У червні 2025 року платформа пережила значні оновлення, які зробили її ще більш привабливою для споживачів. Ключовою зміною стало зниження вартості онлайн-резервування до 10 000 гривень. Ця сума автоматично зараховується при покупці автомобіля, що робить резервування практично безкоштовним.



Найбільш привабливим нововведенням став бонус у вигляді безкоштовного першого регламентного технічного обслуговування для клієнтів, які резервують автомобіль онлайн. Це не просто маркетинговий хід — це демонстрація довіри до цифрового каналу продажів та спроба стимулювати його використання.



Такий підхід особливо цінний в українських реаліях, де вартість сервісного обслуговування преміальних автомобілів часто відлякує потенційних покупців. Безкоштовне перше ТО не тільки економить кошти покупця, але й гарантує, що він отримає якісний сервіс від офіційного дилера з самого початку експлуатації автомобіля. Платформа не замінює традиційні автосалони, а доповнює їх, створюючи унікальний безперешкодний досвід. Це відображає сучасне розуміння споживчої поведінки: клієнти хочуть мати можливість дослідити продукт онлайн, але при цьому зберегти можливість особистого контакту з фахівцями Mercedes-Benz.



Високоякісні інтеграція та аналітика даних дозволили створити надійну CRM-систему, побудовану на найбільш актуальній інформації, ШІ та методах сегментації. Утримання залученості через імерсивні віртуальні шоу-руми, у свою чергу, надає користувачам можливості конфігурувати автомобіль своєї мрії через інтерактивні інструменти з ефектом максимального занурення.

Після онлайн-резервування клієнт може обрати будь-якого з авторизованих дилерів Mercedes-Benz в Україні для огляду автомобіля та завершення угоди. Це забезпечує гнучкість та зручність, особливо важливу для клієнтів з різних регіонів країни.

Функціональні можливості та користувацький досвід

Нова e-commerce платформа від легендарного штутгартського бренду пропонує комплексний досвід покупки, що охоплює всі етапи — від первинного ознайомлення до фінального оформлення угоди. Користувачі тепер мають можливість у реальному часі аналізувати широкий модельний ряд автомобілів, які є в наявності, з актуальними цінами та детальними технічними характеристиками.



Кожен автомобіль представлений високоякісними зображеннями реальних машин, а не стандартними заводськими фото. Це дозволяє клієнтам компанії побачити конкретний автомобіль, який вони можуть придбати, враховуючи найдетальніші особливості комплектації, кольору тощо. Сам процес резервування реалізовано максимально просто: користувач натискає кнопку "Зарезервувати", заповнює форму запиту та обирає зручного авторизованого дилера для подальшого огляду автомобіля. Система автоматично надсилає повідомлення обраному дилеру, який зв'язується з клієнтом для узгодження часу зустрічі. При цьому, платформа mercedes-benz.ua побудована на сучасних технологічних рішеннях, які забезпечують швидкість роботи та безпеку транзакцій. Система інтегрована з внутрішньою базою даних дилерської мережі, що дозволяє відображати актуальну інформацію про наявність автомобілів у режимі реального часу.



Особливу увагу приділили мобільній версії сайту, оскільки дослідження показали, що значна частина потенційних покупців преміальних автомобілів в Україні активно користується мобільними пристроями для первинного пошуку та порівняння варіантів.



Головні тенденції, що стимулюють цю еволюцію, включають широке використання смартфонів, появу шоу-румів доповненої реальності, персоналізовані покупки та інтеграцію штучного інтелекту та технологій машинного навчання.

Прозорість транзакцій та безпека

Одним із ключових елементів платформи є інтеграція фінансових інструментів. Користувачі можуть ознайомитися з орієнтовними розрахунками щомісячних платежів за автомобіль у кредит або лізинг прямо на сайті. Це дозволяє їм заздалегідь оцінити фінансове навантаження та обрати найбільш комфортну модель фінансування. Калькулятор враховує різні параметри: розмір першого внеску, термін кредитування, відсоткову ставку. Хоча остаточні умови фінансування узгоджуються при особистій зустрічі з фінансовим консультантом дилера, попередні розрахунки дають клієнтам можливість реально оцінити свої можливості. Очевидно, питання безпеки онлайн-платежів є критично важливим для преміального сегменту. Саме тому платформа онлайн-продажів Mercedes-Benz використовує сучасні протоколи шифрування та працює з перевіреними платіжними системами. Всі умови резервування чітко прописані в публічному договорі, що забезпечує прозорість та юридичну захищеність транзакцій.



Клієнти отримують детальну інформацію про умови резервування, можливість скасування, строки утримання автомобіля та інші важливі деталі. Це створює довіру до онлайн-каналу навіть серед найбільш консервативних покупців.

Перспективи розвитку та майбутні оновлення