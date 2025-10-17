В Украине уже продается обновленный Kia Sportage. Это суперпопулярный городской кроссовер, один из чемпионов бренда и модель, которой в мире продано более 7 млн экземпляров. Так что появилось на этом шаге эволюции, сохранились ли фамильные черты, которые принесли ему такую популярность, или рассчитывать на демократичные цены и щедрое оснащение, характерное для бренда?

Формула кроссовера и кто ближе к идеалу

Компактные кроссоверы — самый горячий сегмент, любая автомобильная компания должна производить такие модели и конкуренция среди них невероятная. Чем берет Kia Sportage и как случилось, что он стабильно, уже тридцать лет, в первых строчках по популярности? Одна из причин — через пять поколений, в течение которых модель существенно преображалась, в ней неизменно сохранялся главный баланс. Это отшлифованная формула кроссовера, который должен быть одновременно динамичным на дороге и удобным в парковке, вместительным и комфортным, достаточно спортивным, чтобы хорошо вести себя на скорости, но и способным на то, чтобы благодаря увеличенному (в данном случае до 170 мм) клиренсу иметь возможность преодолеть первый городской снег или выбраться за город. Это просторный салон с прогрессивной объемной планировкой, который дает каждому внутри высокий уровень комфорта. Сохранить баланс — первая задача, и уже к этой формуле Kia добавляет характерный стиль, новые функции и оснащение.

Дизайн с учетом электрификации

Может звучать странно, но именно у массовых моделей, которые делают большие прибыли производителям, слишком часто можно встретить дизайн либо заметно устаревший, либо слишком гротескный. Потому что шеф-дизайнеры боятся испортить своих чемпионов или наоборот — в попытке сделать их заметными делают внешность такой нетрадиционной, что отпугивают часть аудитории. И именно это — постоянный аргумент в пользу Kia Sportage. У Kia есть свой известный стиль, этот компактный кроссовер тоже полностью несет его на себе. Обновленный в духе философии «Противоположности дополняют друг друга», Kia Sportage получил продвинутую светодиодную оптику Star Map, рисунок которой напоминает космические маршруты на условной карте. Современные двигатели экономичны и уже не требуют большой решетки радиатора, поэтому «тигровый нос» Kia видоизменяется и адаптирует тот стиль, который теперь считают присущим электромобилям — меньше собственно решетки, больше скульптурной пластики. Обтекаемая аэродинамика этого поколения Sportage подчеркивается четкими характерными линиями и обновленной передней частью, создавая выразительный, динамичный вид. Сравните с очень однообразными немецкими одноклассниками или японцами, которые будто не спешат существенно обновляться еще с прошлого десятилетия.

Два мотора, лучшее из обоих миров

Современные технологии вообще способны решать унаследованные проблемы, высоких технологий в Kia никогда не чурались, и это очень помогло в части двигателей. Обновленный Kia Sportage предлагает в Украине передний привод и два прогрессивных мотора, как два ответа относительно приоритетов владельца. Это бензиновый 1,6 T-GDI и дизельный «мягкий гибрид» 1,6 T-CRDI mHEV — оба высокотехнологичные, оба соответствуют стандарту EURO 6. Большая доля магистралей, более востребованная скорость в загородных режимах, важна лучшая динамика на шоссе? Это к бензиновому двигателю, который выдает 150 л.с. и 250 Нм, разгоняет кроссовер с нуля до 100 км/ч за 9,4 с и дает максимальную скорость в 195 км/ч, потребляя в комбинированном цикле 7,4 л/100 км. Нужна почти такая тяга, как у электромобилей, безупречная гибкость в городских условиях, но и экономичность современного дизельного мотора? «Мягкий гибрид» T-CRDI делает именно это, и имеет 136 л. с. и 320 Нм, что дает разгон до сотни за 11,4 с и максимальную скорость 180 км/ч, но и потребление топлива — 5,6 л/100 км! Оба двигателя идут с новой 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением 7DCT, благодаря которой увеличен крутящий момент. Удачная компоновка и соответственно низкий центр тяжести улучшает управляемость. При чем здесь высокие технологии? Еще в прошлом десятилетии компактные кроссоверы должны были предлагаться с несколькими моторами на выбор — более и менее мощными, на 4 или 6 цилиндров, современными и не очень, — чтобы охватить разные режимы и угождать клиенту. Спасибо гибридизации и ее гибкости за то, что «зоопарк» не нужен, чтобы сделать выбор и не ошибиться.

Как подружить в одном интерьере стиль, роскошь и экологичность

Еще одна традиция Kia вообще, и Kia Sportage в частности, — предлагать интерьер выше своего класса. Однако современное восприятие стиля рассказывает нам, что ценится минимализм, а роскошь должна подчиняться требованиям экологичности. Противоположные требования? Не совсем. Изнутри обновленной модели премиальный минимализм обеспечивается благодаря продвинутой мультимедиа с двумя изогнутыми дисплеями по 12,3 дюйма. Концентрация органов управления на больших дисплеях высвобождает место, благодаря чему имеем просторный салон и высокий уровень комфорта. А качественные материалы не должны противоречить принципам экологичности: Kia рассказывает, что сиденья с обивкой из экокожи и замши Dinamica уже на 75% сделаны из переработанного полиэстера, а в перспективе будут на все 100%. И этот материал присутствует в салоне даже в средней комплектации Prestige. И, конечно, качественные материалы распространяются на все комплектации — «мягкий» пластик на передней панели, кожаная отделка руля, матовое хромирование Satin Chrome на внутренней фурнитуре и т. п.

Комплектация Comfort и почему сравнение с конкурентами на этом часто и заканчивается

Самые большие проблемы у команды, которая работала над запуском Kia Sportage, вероятно, были на этапе разведения комплектаций. Они с ними справились, но немецкие коллеги, которых ничто не останавливает продавать полностью «голые» базовые комплектации, вряд ли поняли бы такой выход из ситуации. Поэтому, самая маленькая и самая экономная комплектация — это Comfort. Она может быть только с одним мотором — бензиновым 1,6 T-GDI, однако с той же прогрессивной трансмиссией 7DCT. А также полным комплектом электронных систем безопасности и стабилизации движения, в который входит даже ассистент экстренной остановки автомобиля! Comfort поставляется с 17″ легкосплавными дисками, рейлингами на крыше, светодиодным светом вообще везде, наружными зеркалами и ручками дверей в цвет кузова, молдингами и накладками в том же матовом хроме. Внутри можно догадаться, что это именно базовая комплектация, по тканевой обивке на сиденьях и немного упрощенной цифровой панели приборов с 4-дюймовым информационным кластером в центре. Здесь уже есть подогрев руля и передних сидений, датчики дождя и освещения, парктроник спереди и сзади, кнопка запуска двигателя и умный ключ, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфонов, 12-дюймовый дисплей мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также система адаптивного круиз-контроля. Если вопрос выбора заключается именно в технологической насыщенности, на этом конкуренция просто останавливается.

Kia Sportage в комплектации Comfort продается за 1 276 202 грн.

Комплектация Prestige, или Что считается роскошью

С одной стороны, Prestige дает на выбор два мотора — как бензиновый 1,6 T-GDI, так и дизельный «мягкий гибрид» 1,6 T-CRDI mHEV. С другой, в ней добавляются определенные интересные опции. Прежде всего, это продвинутые сиденья водителя и переднего пассажира с электрорегулировкой и комбинированной обивкой (ткань + искусственная кожа), экокожей же отделан подлокотник, дверные панели из мягких материалов и подогрев уже и задних сидений, и автоматическое отпирание багажника «умный багажник». Во-вторых, в этой комплектации цифровая панель приборов имеет полноразмерный интегрированный кластер в 12 дюймов, и также добавлены подрулевые переключатели КПП. Prestige имеет улучшенную тонировку окон, а также ламинированное ветровое и заднее стекло.

С бензиновым 1,6 T-GDI она стоит 1 383 364 грн, а с дизельным «мягким гибридом» 1,6 T-CRDI mHEV — 1 524 623 грн.

Комплектация Luxury и когда ее надо выбирать

Интересно, что для этой комплектации выбор моторов снова сужен — но на этот раз до дизельного 1,6 T-CRDI mHEV. Вероятно, логика здесь такова, что если клиент хочет иметь просто все, то от прогрессивного «мягкого гибрида» он точно не откажется. Обивка салона в этой комплектации уже полностью из искусственной кожи, включая отделку дверных панелей. Только в ней присутствует амбиентная подсветка салона и еще и вентиляция передних сидений. Светодиодные лампы есть во всех обновленных Kia Sportage, но именно Luxury имеет в фонарях головного света 4-секционные лампы с системой интеллектуальной регулировки света. Также добавляется система контроля слепых зон и электронное управление автоматической КПП.

Kia Sportage в комплектации Luxury стоит 1 626 914 грн.

Будет ли это новый чемпион?

Обновленный Kia Sportage прибыл в очень конкурентную рыночную нишу, но сохранил традиционные преимущества этой модели, поэтому прогнозы положительные. Кроссовер получил стильно переработанный дизайн, у него просторный и комфортный салон, он технологически насыщен и предлагает щедрые комплектации. У некоторых конкурентов альтернативные моторы и трансмиссии и большем количестве, но выбор Kia Sportage удачный и очень прогрессивный. К тому же Kia подкрепляет это гарантией, которая на все автомобили достигает 5 лет или 150 000 км. А еще на Kia Sportage, как и на другие модели бренда, действуют выгодные условия кредитования от банков-партнеров — со ставкой от 0,01%! Вы можете выбрать программу, которая наиболее соответствует вашим потребностям. А при оформлении кредита получаете дополнительную скидку — 60 000 грн на все модели Kia.

