Водительские услуги в Действии. Украинцы смогут управлять номерными знаками онлайн
Номерные знаки на авто (Фото: depositphotos.com)
Правительство Украины дало «зеленый свет» на запуск новых цифровых водительских услуг в приложении Дія. Отныне украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн — без необходимости лично посещать Сервисные центры МВД.
Новая услуга позволит оставлять номерные знаки после перерегистрации транспортного средства или замены технического паспорта, а впоследствии закреплять их за новым авто. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины.
Раньше для этого нужно было ехать в Сервисный центр, чтобы сдать номер на хранение. Теперь все будет происходить дистанционно: номер будет оставаться у владельца дома, а информация о нем — в цифровом формате.
Кроме того, водители смогут просматривать свои сохраненные номерные знаки, менять способ их хранения, продлевать срок хранения, а также бронировать нужные комбинации для нового автомобиля из своего «запаса».
Цифровизация водительских услуг — еще один шаг к упрощению бюрократических процедур и удобству для граждан. Запуск новых функций в «Дії» ожидается в ближайшее время.