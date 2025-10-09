Водительские услуги в Действии. Украинцы смогут управлять номерными знаками онлайн

Новая услуга позволит оставлять номерные знаки после перерегистрации транспортного средства или замены технического паспорта, а впоследствии закреплять их за новым авто. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины.

Раньше для этого нужно было ехать в Сервисный центр, чтобы сдать номер на хранение. Теперь все будет происходить дистанционно: номер будет оставаться у владельца дома, а информация о нем — в цифровом формате.

Кроме того, водители смогут просматривать свои сохраненные номерные знаки, менять способ их хранения, продлевать срок хранения, а также бронировать нужные комбинации для нового автомобиля из своего «запаса».

Цифровизация водительских услуг — еще один шаг к упрощению бюрократических процедур и удобству для граждан. Запуск новых функций в «Дії» ожидается в ближайшее время.