«Еще одна победа культурного фронта». ЮНЕСКО отказалась от проведения сессии в России 22 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Комитет удовлетворил требование украинской стороны (Фото:unesco.org)

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отказалась от проведения 45-й сессии Комитета всемирного наследия в России.

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО была запланирована в столице Татарстана, Казани, 19-30 июня.

Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме, Комитет удовлетворил требование украинской стороны отказаться от проведения сессии в России.

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«Еще одна победа культурного фронта. 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани не состоится. Министерство культуры и информационной политики получило информацию о положительном решении по нашему требованию. Благодарен нашему представительству в ЮНЕСКО и коллегам-министрам стран, которые поддержали Украину в этом», — написал он.

Отметим, что в начале апреля 46 стран мира, участниц ЮНЕСКО, отказались участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет Россия. Стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 подписали соответствующее открытое письмо из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.

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