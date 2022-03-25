Суд поставил точку. В Италии освободили режиссера Евгения Лавренчука, задержанного по требованию России 25 марта, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Евгений Лавренчук (Фото:Eugene Lavrenchuk/Facebook)

Суд в Неаполе принял решение об освобождении украинского режиссера Евгения Лавренчука, незаконно задержанного в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России о его экстрадиции.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Суд Неаполя вынес окончательное решение об освобождении Евгения, признав обвинения против него за стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования — политическими», — сообщила омбудсмен.

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Она добавила, что такое решение стало результатом инициированного ею обращения Нацполиции Украины в Интерпол.

«По результатам этого обращения сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно с которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера», — сообщила Людмила Денисова.

В ответ на это суд Неаполя поставил точку в процессе и освободил Лавренчука.

Евгений Лавренчук — номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор Первой украинской школы театра и кино. Он родился и вырос во Львове, здесь проживают его родители.



Лавренчук вылетел 15 декабря рейсом из Тель-Авива во Львов транзитом через Неаполь. После поселения в гостиницу его 17 декабря задержали итальянские правоохранители, выполняя предписание в системе международного розыска по требованию России.

20 января Лавренчука отпустили под домашний арест.



