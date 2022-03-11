Уцелел под обстрелами большевиков в 1918—1919. В Чернигове российские оккупанты повредили музей древностей 11 марта, 15:41 Цей матеріал також доступний українською Музей древностей (Фото:Сергій Лаєвський / Facebook)

В Чернигове российские оккупанты повредили здание Музея украинских древностей Василия Тарновского. Об этом сообщил директор Черниговского исторического музея Тарновского Сергей Лаевский.

"Здание Музея Украинских древностей Василия Тарновского. Он пережил обстрелы большевиками в 1918 и 1919 годах. Уцелел во Вторую мировую войну под бомбами германских нацистов. Пришла московская нацистская орда и немного подпортила очень красивое и уютное здание конца XIX века — памятник истории местного значения», — написал Лаевский в Facebook.

«Ненависть московской орды, что-то болтающей о величественной русской культуре, к украинской культуре понятна. Они ненавидят все и всех. Они уже исторические труппы, хотя еще передвигают ноги», — добавил он.

Напомним, в Иванкове жители спасли из сожженного оккупантами историко-краеведческого музея работы Марии Примаченко.

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