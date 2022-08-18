«Стал одним из успешнейших культурных институций». Украинская киноакадемия требует отозвать указ Госкино о Довженко-центре 18 августа, 12:39 Довженко-центр является крупнейшим и единственным международно признанным киноархивом Украины (Фото:Довженко-Центр: Dowzhenko Centre / Facebook)

Украинская киноакадемия отреагировала на решение Госкино о реорганизации Довженко-центра и требует отозвать соответствующий указ.

Напомним, 17 августа Довженко-центр сообщил о том, что 5 августа 2022 Госкино издало приказ о реорганизации государственного предприятия Национальный центр Александра Довженко. В Центре полагают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

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Министр культуры Александр Ткаченко и Госкино, комментируя приказ, заявили, что им не предусмотрена ликвидация Довженко-центра, а обсуждение реорганизации началось еще когда институт находился в сфере управления МКИП. «При реорганизации Центра Александра Довженко будут образованы три самостоятельных (отдельных) юридических лица», — добавили в Госкино.

«Довженко-Центр занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино с 1994 года, — говорится в заявлении Украинской киноакадемии. — За это время он стал одним из самых успешных и авторитетных культурных институтов, динамичным и эффективным, а также архивом, который сохраняет национальное культурное наследие. Довженко-Центр является крупнейшим и единственным международно признанным киноархивом Украины, в котором хранится более 10 000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино, более 400 музейных экспонатов».

В заявлении подчеркивается, что «согласно указу Госкино все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины». «Однако эта организация с момента создания в 2011 году не осуществляла никакой деятельности, связанной с сохранением национального киноархива. Таким образом, де-факто национальное кинонаследие передается непрофильной организации без соответствующих компетенций и штатных специалистов. Это влечет за собой риск ликвидации украинского киноархива как такового», — объяснили в киноакадемии.

«Требуем от Госкино Украины отозвать указанный указ, а также провести консультации с коллективом Довженко-центра и с общественностью относительно дальнейшей стратегической деятельности предприятия», — говорится в заявлении.

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