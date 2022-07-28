Сиди как девочка. Украинская искусствовед предложила флешмоб в ответ на критику Елены Зеленской на обложке Vogue 28 июля, 14:12 Украинки поддержали флешмоб и активно публикуют свои фото (Фото:Мар’яна Добоні / Facebook)

Украинский искусствовед, журналистка Зоя Звиняцковская предложила флешмоб #sitlikeagirl (#сидикакдевочка) в ответ на волну критики фотографии жены президента Елены Зеленской на обложке журнала Vogue.

«Я не думала, что это все будет настолько пылать. Уже американцы спрашивают, что там у нас с фоткой супруги президента, и им цитируют мой пост, чтобы объяснить. Я совсем не фанатка Елены Зеленской если что, но меня очень вк*рвило это „как она сидит?!“, поэтому предлагаю флешмоб #sitlikeagirl — давайте покажем, в конце концов, как надо порядочной женщине сидеть на лестнице)», — написала Звиняцковская в Facebook и добавила свою собственную фотографию на ступенях.

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Сообщение искусствоведа на данный момент собрало почти 2 тысячи лайков и почти 300 комментариев. К флешмобу #sitlikeagirl продолжают приобщаться украинки — певицы, дизайнеры, журналистки, писательницы, депутатки:

Alyona Alyona

Олеся Островская-Люта

Тала Калатай

Мириам Драгина

Оля Шурова

Марина Бардина

Галина Танай

Екатерина Гольцберг

Татьяна Филевская

Дарья Озерянко

Иванна Коберник

Напомним, накануне американский глянец Vogue выпустил интервью Елены Зеленской и обложку первой леди. Снимки супруги президента делала культовая фотограф Энни Лейбовиц, которая ради фотосессии специально приезжала в Киев. После этого в Сети разгорелись настоящие баталии с обсуждением обложки с Зеленской. Кто-то критиковал ее за наряды, другие — за непринужденную позу.



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