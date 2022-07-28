Сиди как девочка. Украинская искусствовед предложила флешмоб в ответ на критику Елены Зеленской на обложке Vogue

28 июля, 14:12
Украинки поддержали флешмоб и активно публикуют свои фото (Фото:Мар’яна Добоні / Facebook)

Украинки поддержали флешмоб и активно публикуют свои фото (Фото:Мар’яна Добоні / Facebook)

Украинский искусствовед, журналистка Зоя Звиняцковская предложила флешмоб #sitlikeagirl (#сидикакдевочка) в ответ на волну критики фотографии жены президента Елены Зеленской на обложке журнала Vogue.

«Я не думала, что это все будет настолько пылать. Уже американцы спрашивают, что там у нас с фоткой супруги президента, и им цитируют мой пост, чтобы объяснить. Я совсем не фанатка Елены Зеленской если что, но меня очень вк*рвило это „как она сидит?!“, поэтому предлагаю флешмоб #sitlikeagirl — давайте покажем, в конце концов, как надо порядочной женщине сидеть на лестнице)», — написала Звиняцковская в Facebook и добавила свою собственную фотографию на ступенях.

Видео дня
https://www.facebook.com/zoya.zv/posts/pfbid0zuR951wC13pmZLSX4ru1jUo8sgtdmPJ5xFPLRK81sqaBBsZRwaVP4f5aox2kmc3Xl

Сообщение искусствоведа на данный момент собрало почти 2 тысячи лайков и почти 300 комментариев. К флешмобу #sitlikeagirl продолжают приобщаться украинки — певицы, дизайнеры, журналистки, писательницы, депутатки:

Alyona Alyona

https://www.facebook.com/savranenkoalyona/posts/pfbid02veP9hMppbWorM3o2ULnND4XyZSF8eArLcxb1KaAYaEn58yBZMfWtZ62zggH8TR1rl?__cft__[0]=AZX_UBsxnND4ATq933p2rJEw0rSPWd5h1Bshnk4DWGwWOVx8SqEbPrD6om3cR9FEEIJddqTjZJWoyMhMmgtzUZDlzy7JPYwaZ9VZAG7OO0_L5A&__tn__=%2CO%2CP-R

Олеся Островская-Люта

https://www.facebook.com/olesya.ostrovska/posts/pfbid02FkeXsFmu86rbYpCGgh7m66NZGxt53iXxygHCJ93y89LAJuniHJkYtU3PNTuLBnc1l

Тала Калатай

https://www.facebook.com/tv.talakalatay/posts/pfbid0ZT7cKMRnJU1s9FrNE3WBTwDtizxRahLC3WzYszoe74hdgEkHdTvGAhPw6ay9Apx1l

Мириам Драгина

https://www.facebook.com/miriam.dragina/posts/pfbid0iuZtm9hxaJF2G2ZzUAqAMNQB7ESMbU6zMdMXK2mqXzYCocGV5skCq5TzeasDXzm1l

Оля Шурова

https://www.facebook.com/olya.shurova/posts/pfbid02hpfNERiiExNbu9Y9rkoMaKBYAUNPLFn4Q9ZiHqbv2XDM9B2diygCFYtNR1DyUyphl?__cft__[0]=AZU5WVIa65AKzGM2Vz-p6yjveEa9HOVqbpo_khCsFbBBorFXeRduIQuPAVk61oXt3TQliOPQrloRhgeoorvMWwL6PLoud7eIHIA6MMe_85njEQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Марина Бардина

https://www.facebook.com/marynabardina/posts/pfbid0EfrTfBLkafMqWX7iZKaQR17BEahyczuXeBe5QqheyZhzkqnh6A2SoCYZCbMByoJil

Галина Танай

https://www.facebook.com/halyna.tanay/posts/pfbid02EgQ3fjaMxC1jos4hbgfDUNCd9ZJnfSBUKiVxCbpN3CgWiHBNq8f3sqVzALV3vtfWl?__cft__[0]=AZW-rYQ6LafBSlU7iHDIl_WjIrt7eD5x2LsfJ6HelYf3MbhbMQAtYZw1EoezFVCcvGaxBnomcs7mPB-63nMxCVdI3IXj0dMbksut_YyTRACDGQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Екатерина Гольцберг

https://www.facebook.com/katerinagoltsberg/posts/pfbid0TUouShASSUUqsUahJb1xtmq4QLZtR5jK4rLjQhnXLftYYeL7CSnd8gqtcS1YYJVzl

Татьяна Филевская

https://www.facebook.com/tetyana.filevska/posts/pfbid04G945bXWiSJuP9rTpDonuXX5fGugKEWA9qfzCMDSkiG6zVY5jtxBTejc5BUGTrEzl

Дарья Озерянко

https://www.facebook.com/dasha.ozerianko/posts/pfbid02JLp4fAB7UCfeGRP42SoGEtkDbh6RDmxqRXSNm8VAmi8LfEcZ45NbtGDWn7ZRf7AWl

Иванна Коберник

https://www.facebook.com/ivanna.kobernik/posts/pfbid02obidEycAe3tVSz5UPnTJw4yEr1DA2vLimWgDEyrjgWSPdR1bwoNn5cLRqntTB3UWl?__cft__[0]=AZWyLrYPIrafRVtorR5rAEl2FbJIbHffydXd2VGra5UGhOFGz8oubbKKaU9Au03m1QIuKqJPTnaX4qUJxtLRYLeoBp0xGpOLfy6SRzAPXPtZLg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/maryna.oumanska/posts/pfbid0QEe8JjPrhT6yuu2GXx3raVvxX3jafEoWoxH5sddHiHPVvac7nAYjqA8hB2T5vthnl?__cft__[0]=AZU5Z12F4tEBPNAe81f64YReSdQ3oXANEKFUDR0BX0q_KwesD8h6CRLncblPuk89ln7W1XskpYO11XCuZ9PzQLgtKqjccCJ16W988BZ7NSfOLA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/katti.vit/posts/pfbid032YsAAvg3xonfoHXzKJjpvToxK3qFjmMZsmVCCXwxUNMCwgHeiWUQFRkDbGJwdLVfl?__cft__[0]=AZXlWZuXOpxkmcs5dEM_RV5erlxq6BHlBFqToEGRbd1AODQ6oGRQos9YyjdpglE4eQVFDp26W9M6fCXo66PFs_NitbbycTlDvmUsdDjMjbm5ww&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/savlyub/posts/pfbid0r9GAt19rJHMBFs6gwvZysLgCV1wMyV45STF9q6By7b9WBpS8ddSKnjBerJRAHWJ7l?__cft__[0]=AZUv2Usa7Tipg92H4oomjnyxsBxhxHOcgRg18cGgqiStyaOzUqMDbx4VAMn0K5qSq_kavvtuWavAl23YdNqom9MCEK01cQJl2S1Kz9Sc-zmGbA&__tn__=%2CO%2CP-R

Напомним, накануне американский глянец Vogue выпустил интервью Елены Зеленской и обложку первой леди. Снимки супруги президента делала культовая фотограф Энни Лейбовиц, которая ради фотосессии специально приезжала в Киев. После этого в Сети разгорелись настоящие баталии с обсуждением обложки с Зеленской. Кто-то критиковал ее за наряды, другие — за непринужденную позу.

Читайте также:
«Совсем всех поплавило». Украинский художник отреагировал на критику обложки Vogue с Еленой Зеленской
Редактор: Мария Кабаций

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Флешмоб Vogue Елена Зеленская

Эксклюзивы НВ

Андрей Загороднюк
Экс-министр обороны Украины
Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

28 июля, 15:00
Мнения
Дмитрий Тузов
Политический обозреватель, ведущий Радио НВ
Путин готовится к новой войне

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

28 июля, 10:09
Мнения
Улица в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Я не верил, что мы долетим» /
Боец Азова об участии в уникальной операции доставки подкрепления в Мариуполь и боях — интервью
28 июля, 09:11
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X