Солистка GO_A Екатерина Павленко открыла песней Джона Леннона футбольный матч в Турине

4 апреля, 09:51
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Екатерина Павленко выступила перед футбольным матчем в Турине (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Екатерина Павленко выступила перед футбольным матчем в Турине (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Екатерину Павленко, украинскую певицу и участницу группы GO_A, которая стала одним из любимцев Евровидения-2021, пригласили спеть перед футбольным матчем в Турине.

В воскресенье, 3 апреля, в Турине состоялся футбольный матч 31-го тура серии А между командами Ювентус и Интер. Открыло его выступление солистки GO_A Екатерины Павленко и итальянской певицы Gaia. Они исполнили знаменитую песню Джона Леннона Imagine.

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REUTERS/Massimo Pinca
Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Идею этого выступления предложил президент Серии А Лоренцо Казини. Он хотел, чтобы перед матчем прозвучала именно эта песня, «потому что она имеет универсальный текст, она о надежде, ее учат в школах, чтобы дети получили представление о ценностях мира, братства и толерантности».

REUTERS/Massimo Pinca
Фото: REUTERS/Massimo Pinca

«Надеемся, что этот месседж будет услышан во всем мире. Мы благодарны всем за поддержку! Вместе победим!», — написали участники группы GO_A на своей странице в Instagram.

Редактор: Юлия Найденко

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Теги:   Go_A Война России против Украины

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