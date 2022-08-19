«Призываем остановить решение». Культурные институции обратились к Зеленскому по поводу «реорганизации» Довженко-центра 19 августа, 12:41 Мистецький арсенал, Украинский институт и Украинский ПЭН обратились в Зеленский (Фото:Мистецький арсенал/Facebook)

Мистецький арсенал, Украинский институт и Украинский ПЭН опубликовали совместное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и правительству о «реорганизации» Национального центра Александра Довженко.

«Выражаем решительное несогласие с решением Государственного агентства Украины по вопросам кино „реорганизовать“ Национальный центр Александра Довженко, что приведет к фактическому сворачиванию одной из самых заметных и успешных институций украинской культуры и культурной дипломатии. Это решение разрушит целостную институционную модель Довженко-центра, которая заключается в сохранении, исследовании, переосмыслении и продвижении украинского архивного и современного кино в Украине и за рубежом», — говорится в обращении.

Видео дня

«Отделение фильмовой коллекции от других структурных единиц Довженко-Центра (киноархива и Музея кино) исключит возможность многих международных проектов, связанных с продвижением украинского кинонаследия в мире, ее надлежащее сохранение и исследование по международным стандартам. Консолидированная обоснованная критика такого решения со стороны профессионального культурного сообщества является серьезным основанием для пересмотра соответствующего приказа Госкино», — добавляют подписанты.

Институции отметили, что «по аналогии с предложенным подходом каждый украинский музей следует разделить на несколько учреждений и установить барьеры между этими частями, тем самым делая невозможным выполнение миссии современного культурного института». «Это полностью противоречит современным подходам к культурному менеджменту, которые предполагают мультидисциплинарность, гибкость, постоянный поиск новых смыслов и сопротивления культурному наследию», — добавили авторы обращения.

Также подчеркивается, что такие решения ослабляют способность Украины рассказывать свою историю на международной арене в условиях беспрецедентного внимания мира к нашему государству.

«Призываем Кабинет Министров Украины остановить решение подчиненного ему Государственного агентства Украины по вопросам кино о „реорганизации“ Довженко-центра, который представляет Украину в Международной федерации киноархивов и является целостной организацией, которая доказала свою эффективность как в Украине, так и за ее пределами», — подытожили Мистецький арсенал, Украинский институт и Украинский ПЕН.

Напомним, 17 августа Довженко-центр сообщил о том, что 5 августа 2022 года Госкино издало указ о реорганизации государственного предприятия Национальный центр Александра Довженко. В Центре полагают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

Комментируя приказ, Госкино заявило, что им не предусмотрена ликвидация Довженко-центра, а обсуждение реорганизации началось еще когда институт находился в сфере управления МКИП. «При реорганизации Центра Александра Довженко будут образованы три самостоятельных (отдельных) юридических лица», — добавили в Госкино.

Министерство культуры и информационной политики заявило, что не было проинформировано о решении Госкино о реорганизации Довженко-центра и после огласки в Сети инициировало обсуждение сохранения целостности фильмофонда.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.