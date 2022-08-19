Docudays UA призвал Госкино отозвать указ о реорганизации Довженко-центра

19 августа, 10:39
Закрытие Docudays UA 2018 в Довженко-центре (Фото:Сергей Хандусенко)

Закрытие Docudays UA 2018 в Довженко-центре (Фото:Сергей Хандусенко)

Кинофестиваль Docudays UA призвал Госкино отозвать указ № 100 о реорганизации Довженко-центра.

«Этот документ фактически означает ликвидацию национального киноархива и увольнение команды знатоков, которая с 1994 года последовательно занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино», — пояснили в команде Docudays UA.

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В заявлении отмечается, что коллекция Довженко-центра является крупнейшим в мире собранием произведений украинского киноискусства, а приказом Госкино «отвечать за уникальное кинематографическое наследие Украины Госкино поручает де-факто «уснувшему» учреждению, которое с момента своего основания во времена Виктора Януковича в 2011 году не занималось никакой деятельностью, не имеет штата, соответствующих компетенций или даже сайта». Помимо этого, подчеркнули в Docudays UA, приказ не объясняет, какая участь постигнет музейную коллекцию и бумажный архив Довженко-центра, которые неотделимы от фильмофонда.

«Мы считаем недопустимым такое посягательство на национальную память, культурное наследие и имидж Украины. Призываем Государственное агентство по вопросам кино, Кабинет Министров Украины, Президента и Верховную Раду восстановить справедливость в отношении Национального центра Александра Довженко», - призвала команда фестиваля и предложила желающим подписать соответствующую петицию о спасении Довженко-центра.

Напомним, 17 августа Довженко-центр сообщил о том, что 5 августа 2022 года Госкино издало приказ о реорганизации государственного предприятия Национальный центр Александра Довженко. В Центре полагают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

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Комментируя указ, Госкино заявило, что им не предусмотрена ликвидация Довженко-центра, а обсуждение реорганизации началось еще когда институт находился в сфере управления МКИП. «При реорганизации Центра Александра Довженко будут образованы три самостоятельных (отдельных) юридических лица», — добавили в Госкино.

Министерство культуры и информационной политики заявило, что не было проинформировано о решении Госкино о реорганизации Довженко-центра и после огласки в Сети инициировало обсуждение сохранения целостности фильмофонда.

Редактор: Мария Кабаций

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Теги:   Госкино Docudays Довженко-центр Министерство культуры и информационной политики

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