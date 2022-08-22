Скандал с реорганизацией Довженко-центра. Общественный совет при Госкино требует отозвать решение 22 августа, 12:56 Довженко-центр (Фото:Ivan Kozlenko / Facebook)

Общественный совет при Государственном агентстве по кино требует отозвать решение о реорганизации Довженко-центра.

Об этом говорится в опубликованном Общественным советом заявлении, пишет Детектор-медиа.

В тексте говорится, что Общественный совет узнал о решении Госкино из СМИ и считает его сомнительным и непрозрачным. «Решение Государственного агентства по вопросам кино о реорганизации, а, фактически, ликвидацию Довженко-центра возмутило общественность. И мы, члены Общественного совета при Госкино, не можем оставаться в стороне… Мы, члены Общественного Совета при Госкино, об этом решении не просто не были проинформированы, а узнали о нем из медиа. По нашему убеждению, такой указ Госкино не прозрачный, мотивы его принятия не ясны и вызывают удивление и откровенное возмущение», — отметили в Совете.

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В заявлении подчеркивается, что главным поводом для реорганизации, по словам главы Госкино Марины Кудерчук, стала финансовая нерентабельность Центра. «По такой логике следовало бы закрыть Национальный художественный музей, Библиотеку Вернадского и практически все учебные заведения. Хотим напомнить руководителям Госкино, что их пребывание в должностях — явление временное, в то время как ценность искусства, деятельность культурных институтов не рассчитываются по логике супермаркетов», — говорится в ней.

Также Общественный совет выразил «решительное недоверие действиям Госкино» и требует «отозвать решение о реорганизации Довженко-центра как уничтожающее успешный культурный институт и противоречащее национальным интересам Украины».

Напомним, 17 августа Довженко-центр сообщил о том, что 5 августа 2022 года Госкино издало приказ о реорганизации государственного предприятия Национальный центр Александра Довженко. В Центре полагают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

В ответ Госкино заявило, что им не предусмотрена ликвидация Довженко-центра, а обсуждение реорганизации началось еще когда институт находился в сфере управления МКИП.

Впрочем, Министерство культуры отметило, что не было проинформировано о решении Госкино о реорганизации Довженко-центра и после огласки в Сети инициировало обсуждение сохранения целостности фильмофонда.

В защиту одного из самых успешных культурных институций встали как обычные украинцы, так и эксперты. В частности, кинофестиваль Docudays UA призвал Госкино отозвать приказ, а Мыстецький арсенал, Украинский институт и Украинский ПЕН обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

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