«Обеспокоены угрозой целостности коллекции». МКИП инициировало обсуждение сохранения целостности фильмофонда Довженко-центра 18 августа, 16:47 Александр Ткаченко: «Мы озабочены угрозой целостности коллекции Довженко-центра» (Фото:mediacenter.org.ua)

Министерство культуры и информационной политики заявило, что не было проинформировано о решении Госкино о реорганизации Довженко-центра. После огласки в Сети МКИП решил инициировать обсуждение сохранения целостности фильмофонда.

В пресс-службе министерства заявили, что из-за того, что с конца 2021 года Госкино не подчиняется МКИП, реорганизация является прерогативой Госкино и правительства. «В своем заявлении Госкино аргументировало необходимость реорганизации Довженко-центра убыточностью и неэффективностью институции, поддерживающей свою деятельность за счет государственной дотации», — говорится в сообщении.

Видео дня

При этом в МКИП подчеркнули, что вопрос реорганизации включает также определение дальнейшей судьбы фондового собрания Довженко-центра. «Довженко-центр был создан Указом Президента Украины от 10.09.1994 № 511/94 в системе Министерства культуры Украины. Пунктом 4 этого Указа установлено, что „все фильмы и фильмовые материалы киностудий Украины, созданные за счет бюджетных средств, являются общегосударственной собственностью Украины — национальным культурным наследием“. Соответственно, решение о передаче коллекции Госкино как руководящий орган должно было согласовать с МКИП. До сегодняшнего дня соответствующего запроса в МКИП не поступало», — заявили в ведомстве.

Поскольку коллекция ценна как целостное собрание, МКИП инициирует обсуждение решения о реорганизации с Кабинетом Министров и Госкино. «Сохранность и целостность коллекции, являющейся частью национального культурного наследия, ни в коем случае не должна быть под угрозой. Мы озабочены угрозой целостности коллекции Довженко-центра. Запроса на согласование относительно передачи коллекции другому юридическому лицу по состоянию на сегодняшний день мы не получали. Наши специалисты обсудили ситуацию с ГП Национальный центр Александра Довженко, а сегодня мы инициировали обсуждение с Кабмином и Госкино по поводу возможных вариантов решения вопроса. Сейчас видим, по меньшей мере, два варианта возможных решений», — сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомним, 17 августа Довженко-центр сообщил о том, что 5 августа 2022 года Госкино издало приказ о реорганизации государственного предприятия Национальный центр Александра Довженко. В Центре полагают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

Комментируя указ, Госкино заявило, что им не предусмотрена ликвидация Довженко-центра, а обсуждение реорганизации началось еще когда институт находился в сфере управления МКИП. «При реорганизации Центра Александра Довженко будут образованы три самостоятельных (отдельных) юридических лица», — добавили в Госкино.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.