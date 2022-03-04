Режиссер-мем Роберт Б. Уайди написал в поддержку Украины пост об униженной армии Путина 4 марта, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Роберт Б. Уайди хотел бы, чтобы армия РФ потерпела в Украине полнейшее фиаско (Фото:@BobWeide/Twitter)

Американский режиссер Роберт Б. Уайди, ставший широко известным благодаря мему с титрами, появляющимися в конце видео с разными фейлами, поддержал Украину.

У себя в Twitter он опубликовал пост, в котором высмеял российскую армию, несущую огромные потери в результате собственной агрессии.

«Я мечтаю, чтобы эти слова появились в небе над Украиной, пока армия Путина отступает в унижении», — написал Уайди на украинском в пятницу, 4 марта.

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