Режиссер Бонда поделился фото и видео из Бородянки
Бородянка подверглась авиаобстрелам России одним из первых (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Режиссер последнего фильма Бондианы Не время умирать Кэри Фукунага, который около недели назад прибыл в Киев, посетил Бородянку.
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В Киев режиссер последнего Бонда и сериалов Маньяк и Настоящий детектив, поддержавший Украину с самого начала российского вторжения, приехал из Львова, где находился вместе с благотворительным проектом.
Также с благотворительным проектом Фукунага раньше ездил в Бучу и делился с фолловерами снимками оттуда. «До сих пор в голове обрабатываю увиденное в Буче», — писал тогда режиссер.
Сейчас он вместе с волонтерами посетил не менее разрушенную Бородянку. В сторис Фукунага опубликовал несколько фотографий и видео изуродованного оккупантами города. Также он сообщил, что вместе с проектом World Central Kitchen доставил 4000 порций горячей пищи в Бородянку, Макаров и Загальцы.
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