Российскую певицу, поклонницу «ЛДНР» Нетребко уволили из Метрополитен-опера 4 марта, 08:12 Цей матеріал також доступний українською Анну Нетребко уволили (Фото:Anna Netrebko / Facebook)

Всемирно известную российскую оперную певицу Анну Нетребко уволили из нью-йоркской Метрополитен-опера.

Как сообщает CNN, об увольнении Нетребко, отказавшейся публично осуждать действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины и являющейся сторонницей террористических ЛДНР, говорится в заявлении оперного театра.

«Это большая художественная потеря для Met и для оперы. Анна — одна из величайших певиц в истории Met, но с Путиным, убивавшим невинных жертв в Украине, пути вперед не было», — заявил генеральный менеджер театра Питер Гелб.

Этой весной Нетребко должна была исполнить партию в опере Турандот Джакомо Пуччини. Известно, что ее заменит украинская певица Людмила Монастырская.

Напомним, в 2014 году Нетребко сделала пожертвование на оперный театр в Донецке, а после — вместе с Олегом Царевым фотографировалась с «флагом Новороссии».

4 марта уже девятый день продолжается полномасштабная война с Россией. В результате второго раунда состоявшихся накануне переговоров украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала.

Стороны договорились только о специальных каналах связи и взаимодействии для организации эвакуации из мест самых ожесточенных боев.

Главное событие ночи и утра 4 марта — обстрел оккупантами Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Из-за обстрела возле станции загорелся учебно-тренировочный комплекс. ГСЧС смогла потушить его только в 6:20, поскольку оккупанты не прекращали обстрелы.

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