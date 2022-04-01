«Орки убегают, подрывая мосты». Олег Сенцов поделился снимком из освобожденного от оккупантов Иванкова 1 апреля, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Сенцов показал освобожденный Иванков (Фото:Oleg Sentsov / Facebook)

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, сегодня являющийся добровольцем Вооруженных сил Украины, поделился фотографией из освобожденного от российских оккупантов Иванкова.

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«Орки убегают, взрывая мосты. Иванков уже освобожден, как и многие другие поселки Киевщины», — написал Сенцов в Facebook.

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Напомним, ранее депутат Иванковского поселкового совета Олег Береговой и журналист Богдан Аминов сообщили, что Иванков (Киевская область) освободили от российских оккупантов.

Ранее Олег Сенцов выразил благодарность волонтерам, которые сейчас снабжают украинских защитников.

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