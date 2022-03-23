«Украина держится и побеждает». Олег Сенцов поблагодарил волонтеров

23 марта, 17:41
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Сенцов: «Украина побеждает врага благодаря мужеству наших воинов и преданности волонтеров» (Фото:Олег Сенцов / Facebook)

Сенцов: «Украина побеждает врага благодаря мужеству наших воинов и преданности волонтеров» (Фото:Олег Сенцов / Facebook)

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, который сегодня является добровольцем Вооруженных сил Украины, выразил благодарность волонтерам, которые сейчас обеспечивают украинских защитников.

Об этом Сенцов написал в своем Facebook.

«Украина держится и побеждает врага благодаря мужеству наших воинов и преданности волонтеров. Многим хочется сказать: „Спасибо!“ за ту поддержку всем необходимым, которую мы получили за эти три недели», — написал режиссер-доброволец.

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Также Сенцов выразил благодарность «Фонду Притулы, который наладил поставки в подразделения в промышленных масштабах от простых спальников до высокоточных приборов». «Спасибо вам всем! Вместе приближаем нашу победу!» — добавил он.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5053339168082912

Напомним, ранее режиссер Олег Сенцов поделился свежим фото с передовой и показал нового «бойца» в их подразделении — собаку охотничьей породы.

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Редактор: Мария Кабаций

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Волонтеры Олег Сенцов Война России против Украины

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