«Даже если бы собаки паниковали, я бы их все равно тащила». НВ поговорил с девушкой, которая спасала собак-инвалидов в Ирпене 11 марта, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Ее зовут Настя, ей 20 лет, она — жительница Ирпеня (Фото:@stasia_tihaia / Instagram)

Фотограф Christopher Occhicone сделал для The Wall Street Journal снимок из Ирпеня, на котором девушка спасает собак с инвалидностью. НВ поговорил с 20-летней Настей, фото которой стало вирусным и разлетелось по СМИ.

В комментариях автора фото украинцы помогли найти девушку из фото, спасавшей животных. Ее зовут Настя, ей 20 лет, она жительница Ирпеня.

Фото: @stasia_tihaia / Instagram

«Живем (жили точнее) в Ирпене. Я не волонтер, животные у меня живут, я за ними ухаживаю, а волонтеры их пристраивают и курируют», — рассказала Настя НВ.

Фото: @stasia_tihaia / Instagram

Также девушка говорит, что у нее не было никаких сомнений, забирать ли с собой собачек. «У нас не было никаких сомнений на этот счет. Даже если бы собаки паниковали и упирались, я бы их все равно тащила», — рассказывает она.

Фото: @stasia_tihaia / Instagram

Сейчас Настя со спасенными собаками находятся в безопасности и на вопрос, нужна ли ей и животным помощь говорит, что желающие могут помочь животным, которых бросили кураторы. «Да, мы в безопасности, можете финансово поддержать собаней, которых, бросили кураторы», — сказала Настя и оставила номер карты (номер карты Монобанк: 5375414115367020).

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