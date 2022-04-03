В Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс 3 апреля, 03:39 Цей матеріал також доступний українською Мантас Кведаравичюс (Фото:V. Skaraičio / lrytas.lt)

В блокадном Мариуполе погиб 45-летний литовский режиссер Мантас Кведаравичюс. Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.

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«Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе с камерой в руках», — написал он.



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Литовское издание 15min со ссылкой на источник сообщает, что в машину, в которой ехал режиссер, попала российская ракета, он скончался в больнице.



Кведаравичюс в 2016 году снял документальный фильм Мариуполис о жизни в на то время прифронтовом городе и войне на Донбассе. Мировая премьера фильма производства Литвы, Германии, Франции и Украины состоялась на Берлинском международном кинофестивале. В 2011-м режиссер создал документальный фильм Барзах о пытках и похищениях людей в Чечне.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена российскими авиаударами. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе после полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5000 жителей. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли по меньшей мере 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на частном авто. В конце марта в городе в условиях гуманитарной катастрофы оставались около 160 тысяч человек.

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