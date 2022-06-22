Каннские львы 2022. Дія получила бронзовую статуэтку

22 июня, 23:04
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Дія получила бронзовуюю награду на престижном международном фестивале (Фото:Дія / Facebook)

Дія получила бронзовуюю награду на престижном международном фестивале (Фото:Дія / Facebook)

Приложение госуслуг Дія получило бронзовую статуэтку на международном фестивале Каннские львы 2022 в категории Creative Business Transformation.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале в среду, 22 июня.

«Бронзовой статуэткой Дію отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency. Теперь официально креативная цифровая страна!» — написал глава Минцифры.

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21 июня брендинг Чернобыльской Зоны получил серебряную статуэтку на фестивале Каннские львы в категории Design. В той же категории команда Bickerstaff.734 получила бронзу за брендинг острова Хортица, команда Saatchi & Saatchi Ukraine — бронзу за проект Motherland Pride (визуализация Родины-Матери с флагом ЛГБТ+ для KyivPride).

Международный фестиваль Cannes Lions (Каннские львы) — ключевое событие для креативщиков, на котором выбирают лучшие работы в сфере рекламы и определяют международные тренды. В этом году он проходит 20−24 июня.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ДІЯ Каннские Львы Михаил Федоров минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Дія Дия

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