Каннские львы 2022. Дія получила бронзовую статуэтку 22 июня, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Дія получила бронзовуюю награду на престижном международном фестивале (Фото:Дія / Facebook)

Приложение госуслуг Дія получило бронзовую статуэтку на международном фестивале Каннские львы 2022 в категории Creative Business Transformation.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале в среду, 22 июня.



«Бронзовой статуэткой Дію отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency. Теперь официально креативная цифровая страна!» — написал глава Минцифры.

Видео дня

21 июня брендинг Чернобыльской Зоны получил серебряную статуэтку на фестивале Каннские львы в категории Design. В той же категории команда Bickerstaff.734 получила бронзу за брендинг острова Хортица, команда Saatchi & Saatchi Ukraine — бронзу за проект Motherland Pride (визуализация Родины-Матери с флагом ЛГБТ+ для KyivPride).



Международный фестиваль Cannes Lions (Каннские львы) — ключевое событие для креативщиков, на котором выбирают лучшие работы в сфере рекламы и определяют международные тренды. В этом году он проходит 20−24 июня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.