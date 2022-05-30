‚Деньги на беспилотники. Kalush Orchestra продали победный микрофон Евровидения-2022 за $900 тыс

30 мая, 02:32
Цей матеріал також доступний українською
Все вырученные средства потратят на комплекс беспилотников PD-2 (Фото:t.me/suspilnemykolaiv)

Все вырученные средства потратят на комплекс беспилотников PD-2 (Фото:t.me/suspilnemykolaiv)

В воскресенье, 29 мая, группа Kalush Orchestra вместе с Сергеем Притулой продали хрустальный микрофон за победу на Евровидении-2022 на благотворительном аукционе.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом сообщил Сергей Притула и пресс-служба Евровидения Украины.

Хрустальный микрофон был продан почти за 900 тысяч долларов.

Видео дня
Читайте также:

Beissoul & Einius (Фото:Miglė Golubickaitė) Kalush Orchestra, Beissoul & Einius и другие. В Берлине и Киеве прошел благотворительный концерт-телемарафон Save Ukraine — видео

Новым обладателем кубка стало крипто-сообщество WhiteBIT.

Все вырученные средства потратят на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/pfbid034KaXkMg16RcLHhzjTYz3iSHkxqGuZsQHXuv5tcFmYDPL1j1WZFwobE4TBGFMDVTl?__cft__[0]=AZWO95clKsEEZEs1GxwuWF9CzetxYQtuCXbIPNmty4K5WN0SB0lQmoRjd0nbAI0v0hPm7eBzNKcB2F-0tnTgJ24AMajR3jgJb0AjexqihnCu6lgSBuSsWjXX7DmZE7NY6XhHVi50GLiIvzs4NB7PUaXD&__tn__=%2CO%2CP-R

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила в Евровидении 2022 года . Украина получила 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей - 439 (всего 631). Второе место заняла Великобритания (466 голосов), третье - Испания ( 459 голосов). Это уже третья победа Украины в международном песенном конкурсе Евровидения.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Евровидение Сергей Притула Kalush Война России против Украины Kalush Orchestra

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X