‚Деньги на беспилотники. Kalush Orchestra продали победный микрофон Евровидения-2022 за $900 тыс 30 мая, 02:32 Цей матеріал також доступний українською Все вырученные средства потратят на комплекс беспилотников PD-2 (Фото:t.me/suspilnemykolaiv)

В воскресенье, 29 мая, группа Kalush Orchestra вместе с Сергеем Притулой продали хрустальный микрофон за победу на Евровидении-2022 на благотворительном аукционе.

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Об этом сообщил Сергей Притула и пресс-служба Евровидения Украины.



Хрустальный микрофон был продан почти за 900 тысяч долларов.

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Новым обладателем кубка стало крипто-сообщество WhiteBIT.

Все вырученные средства потратят на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила в Евровидении 2022 года . Украина получила 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей - 439 (всего 631). Второе место заняла Великобритания (466 голосов), третье - Испания ( 459 голосов). Это уже третья победа Украины в международном песенном конкурсе Евровидения.



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