Как люди под обстрелами спасли работы Марии Примаченко после попадания снаряда в музей Иванкова в Киевской области — видео НВ 14 апреля, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Анатолий, охранник историко-краеведческого музея Иванкова в Киевской области, спасший картины Марии Примаченко из горящего музея под обстрелами (Фото:Скриншот видео НВ)

28 февраля в историко-краеведческий музей поселка Иванков в Киевской области, где выставлялись работы известной украинской художницы Марии Примаченко, попал российский снаряд. Местные жители рассказали НВ о том, как удалось спасти картины под обстрелами.

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Снаряд русских оккупантов попал в здание музея в первые дни войны, в ночь на 28 февраля. В результате начался пожар и обрушилась крыша здания. Работы известной украинской художницы Марии Примаченко спасли охранник музея Анатолий, его жена Наталья и несколько односельчан.

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Директор департамента культуры Иванковской общины Надежда Бирюк рассказывает, что работы Марии Примаченко берегли 16 лет и показывали только на больших выставках. Надежда вспоминает, что в преддверии нападения попросила снять картины со стены.

«Мое сердце как-то это предчувствовало. Накануне я попросила снять картины со стены, сложить в одно место, чтобы никто не знал, где они», — говорит Надежда Бирюк.

Люди, спасшие картины Марии Примаченко – репортаж из Иванкова https://www.youtube.com/watch?v=S6fOv7RULnk&ab_channel=%D0%9D%D0%92

Когда ночью снаряд попал в музей, женщине сообщили о пожаре. Говорит, что сидела в погребе из-за обстрелов, а когда вышла, увидела, что работы спасают люди.

Охранник историко-краеведческого музея Иванкова Анатолий живет с женой неподалеку. Когда снаряд попал в здание, они решили спасать экспонаты из огня, несмотря на обстрелы.

«Снаряд ударил и мы увидели, что начало гореть. Смотрим, что делать дальше? Решили спасать. Позвонили пожарным, машина не выехала. Выбили стекло и стали выносить. Под обстрелами, под всем. Я полез, еще двое полезли. Как это так? Это наша ценность», — рассказывает Анатолий.

Мужчина поделился, что живет ближе всех к музею и «было бы стыдно, если бы все сгорело, а мы бы ничего не сделали».

Когда Надежда Бирюк пришла, то увидела сложенные у музея картины. Рассказывает, что сейчас работы Марии Примаченко хранят в надежном месте, но за пределами Иванковской общины.

Иванков освободили от российских оккупантов 1 апреля, а уже 2 апреля враг ушел со всей территории Киевской области.

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