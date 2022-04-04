«Вы не можете прятать глаза». Писательница Екатерина Бабкина рассказала, что Instagram удалил ее пост о Буче 4 апреля, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Надпись на картинке: «Убийства, изнасилования, жестокость, сгоревшие тела, трупы детей — это то, что происходит в Украине прямо сейчас» (Фото:Instagram)

Украинская писательница Екатерина Бабкина рассказала, что Instagram удалил ее пост о гибели мирных жителей от рук российских оккупантов в Буче.

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«То, что происходит в Украине ПРЯМО СЕЙЧАС, настолько невыносимо, что Instagram защищает вас от того, чтобы вы это увидели. Тем не менее, это все еще происходит. Мертвые мирные жители все еще лежат на улицах украинского города Буча в субботу, через три дня после того, как российская армия отступила оттуда. Убитые дети, изнасилованные женщины, ограбленные дома. Девочек до 12 лет насиловали в течение нескольких дней», — написала Бабкина в Instagram, сопроводив свой пост скриншотом о том, что ее предыдущий пост был удален, так как «нарушает правила сообщества».

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«Они продают вещи, которые забрали из домов убитых ими гражданских семей прямо за границей, в Беларуси, они звонят своим женам и матерям, чтобы похвастаться, какие игрушки они украли у убитых детей, а жены и матери поощряют их принести еще. Они также хвастаются тем, скольких они изнасиловали. Это преступление против человечества, совершенное всей Россией, а не только Путиным. Посмотрите на это. Это сделал не Путин. Вы не можете прятать глаза от этого», — подытожила писательница.

Напомним, 2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.





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